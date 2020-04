Im eShop gibt es ein Switch-Spiel für nur 2,59€ & ihr solltet es kaufen

Nintendo Switch-Spieler können gerade zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Ein günstiges Spiel abgreifen und damit auch noch etwas Gutes tun. Der Koop-Shooter High Noon Revolver kostet nämlich gerade mal 2,59 Euro und die kompletten Einnahmen werden gespendet, um gegen den Coronavirus zu helfen.

Zocken gegen den Coronavirus: Die High Noon Revolver-Macher erklären auf Twitter, dass 100 Prozent der Einnahmen vom High Noon Revolver-Verkauf gespendet werden sollen. Wer sich den Indie-Shooter schnappt, bekommt also nicht nur einen Arcade-Shooter, der auch im Koop funktioniert, sondern unterstützt auch noch die gute Sache.

In den USA gibt es High Noon Revolver aktuell als Teil des großen Nintendo Switch-Frühlings-Sales sogar noch günstiger. Im nordamerikanischen eShop kostet der Indie-Titel aktuell gerade mal 29 Cent. Hier bei uns schlägt das Spiel mit einem höheren Preis zu Buche, was im Endeffekt aber eigentlich umso besser ist.

Wenn 100 Prozent der Erlöse gespendet werden, bedeutet ein höherer Preis einfach nur, dass auch deutlich mehr Geld gespendet wird. Wer also 2,59 Euro übrig hat (oder 259 Goldpunkte auf seinem Nintendo-Account gesammelt hat), der oder die kann sie in eine wirklich gute Sache investieren und bekommt sogar noch ein Spiel dafür.

Dahin geht das Geld: Der High Noon Revolver-Entwickler Keybol erklärt, dass mit den Erlösen Schutzausrüstung und N95-Masken für Coronavirus-Ersthelfer gekauft werden sollen. Zusätzlich werde dabei geholfen, Nahrungsmittel für Familien bereit zu stellen, die vom Lockdown betroffen sind.

We are donating 100% of proceeds from High Noon Revolver Nintendo Spring Sale (-90%). At only $0.29 or 29 Gold Points, you can help buy Personal Protetive coveralls and N95 masks to Covid19 responders and feed affected families of lockdowns.https://t.co/LR3ruoKBV3 pic.twitter.com/yBHIDELMYr