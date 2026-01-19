Das europäische Fallout? Open-World-Spiel für PS5 ist jetzt günstig!

Dieses PS5-Spiel bietet eine Open World, die an Fallout und Stalker erinnert, sich aber im idyllischsten Teil Englands befindet.

Während auf Amazon Prime Video bereits die zweite Staffel der Fallout-Serie läuft, müssen wir auf neue Spiele aus der beliebten Reihe wohl noch lange warten. Glücklicherweise gibt es Alternativen, mit denen wir uns so lange beschäftigen können, darunter ein erst 2025 erschienenes Open-World-Spiel für PS5, das ihr jetzt bei Amazon günstiger bekommt. Den bislang erstaunlich preisstabilen Shooter gibt es jetzt immerhin 20€ günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Englische Postapokalypse: Das bietet das Open-World-Spiel für PS5

Die idyllische Open World im ländlichen England ist hübsch in Szene gesetzt.

Es geht hier um Atomfall, das zwar streng genommen nicht direkt in der Postapokalypse spielt, aber doch ein Fallout-ähnliches Setting bietet: Wie in den Stalker-Spielen befindet ihr euch in der Quarantänezone eines nach einem nuklearen Unfalls abgeriegelten Gebiets. Allerdings seid ihr hier in einer idyllischen Gegend Englands unterwegs, mit malerischen Landschaften voller grüner Hügel, dichter Wälder und kleiner Dörfer.

Innerhalb dieser von der Außenwelt abgeschnittenen Region hat sich eine Parallelgesellschaft gebildet, in der verschiedene Fraktionen um die Macht kämpfen, von einer Miliz über ein Forschungsinstitut mit Robotern bis hin zu einer seltsamen Sekte von Naturliebhabern. Die Open World, die in vier Regionen eingeteilt ist, lässt euch die Freiheit, euren eigenen Weg zu gehen und nach einer Fluchtmöglichkeit aus der Quarantänezone zu suchen.

Spielerisch bietet Atomfall eine bunte Mischung, wobei vor allem das Shooter-Gameplay gelungen ist. Hier zeigt sich die Expertise des Studios Rebellion, von dem auch die Sniper-Elite-Spiele stammen. Atomfall ist allerdings kein Spiel, in dem man einfach alles über den Haufen schießt. Stattdessen handelt es sich zum Teil sogar um ein Detektivspiel und oft findet ihr bei euren Untersuchungen Wege, Probleme auch auf friedliche Weise zu lösen.

Daneben werden auch noch Survival-Horror-Elemente geboten, einschließlich eines Crafting-Systems, das allerdings kein zentraler Spielbestandteil ist. Letztendlich ist es die freie Erkundung der erstaunlich abwechslungsreichen und mit schrulligen Bewohnern gefüllten Spielwelt, die uns im Test am meisten Spaß gemacht hat, auch wenn Atomfall es nicht ganz schafft, die Atmosphäre eines guten Fallout-Spiels zu erreichen, und auch ein gutes Stück kompakter ist.