Neues Spiel des GTA 5-Machers von GameStar enthüllt: Das ist Everywhere

Die Kolleg*innen von GameStar konnten einen genaueren Blick auf Everywhere werfen.

Es ist schon eine Weile her, dass wir zuletzt etwas von Everywhere gehört haben. Im August 2022 wurde der Titel von Ex-GTA-Entwickler Leslie Benzies und seinem Studio Build A Rocket Boy zuletzt gezeigt, auf der Opening Night Live der gamescom 2022. Es handelte sich allerdings "nur" um einen Render-Trailer, der noch viele Fragen bezüglich des Spiels offen ließ.

Seitdem war es ziemlich ruhig um das ambitionierte Projekt und niemand konnte sich einen genauen Reim darauf machen, was Everywhere denn jetzt eigentlich wird. Im Raum standen lediglich Schlagwörter wie "Open-World-Sandbox", "Metaverse" sowie eine Ausrichtung auf Multiplayer und Koop.

Everywhere wagt einiges

Jetzt können unsere Kolleg*innen von GameStar etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Denn als eines von wenigen Medien weltweit wurde ihnen in einer Präsentation genauer gezeigt, was uns in Everywhere erwartet. Und das schon jetzt – zumindest in der Theorie – ziemlich beeindruckend.

Der Titel bietet unter anderem:

eine große Open World

einen enorm umfangreichen Editor

etliche Social-Features

eine Überraschung, mit der wir nicht gerechnet hätten

Klingt gut und ihr wollt mehr wissen? Dann wechselt ihr am besten jetzt rüber zu unserer Schwesterseite.

Die große GS Plus-Preview zu Everywhere von Kollege Dimitry Halley könnt ihr hier lesen:

Knappe fünf Jahre werkelt A Rocket Boy nun schon an Everywhere und viel mehr Jahre sollen offenbar nicht mehr dazu kommen. Denn wie Dimi verraten wurde, ist der Release von Everywhere noch für 2023 geplant. Erscheinen wird Everywhere für Konsolen – hier gibt es noch keine Angabe, welche genau – sowie den PC.

Gut möglich, dass in der nächsten Zeit auch neue (Gameplay-)Videos zum Spiel auftauchen werden, die den Titel dann auch in Aktion zeigen. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden.

Spricht euch das Konzept von Everywhere an?