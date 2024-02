Die ersten bestätigten Titel beim EWC: Freut euch auf Mobile Legends: Bang Bang, Counter-Strike 2, Dota 2, Honor of Kings und StarCraft II

Der Esports World Cup 2024, der für den Sommer 2024 in Riad geplant ist, wird ein Großereignis in der Welt des E-Sports sein.

Der Esports World Cup 2024 in Riad ist nicht einfach nur ein weiteres Turnier, sondern ein wahres Fest des E-Sports, das euch mit seiner Vielfalt und seinem Umfang überraschen dürfte.

Unter den geplanten Attraktionen werdet ihr sowohl Klassiker als auch neue Spiele finden, die zeigen, wie dynamisch sich die Gaming-Welt entwickelt. Die Veranstaltung vergisst die mobilen Gamer nicht, im Gegenteil, sie misst den Smartphone-Spielern große Bedeutung bei.

"Mit einer Mischung aus legendären PC-Spielen und einigen der größten mobilen E-Sports-Titel der Welt fängt der Esports World Cup die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des E-Sports ein", sagte Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation.

"StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike 2 und Mobile Legends: Bang Bang und Honor of Kings sind allesamt herausragende Titel für den Esports World Cup. Von den Spielen, die diese Industrie grundlegend definiert haben, bis hin zu den erstklassigen mobilen Titeln, die von einer neuen Welle von Spielern geliebt werden, bauen wir den World Cup auf - um Vereine, Spieler, Fans und die gesamte E-Sports-Community zu verbinden und zu fördern."

In der MEtropole Riad findet diesen Sommer der EWC statt.

Die erste Gruppe von Titeln umfasst drei Spiele mit einer langen Geschichte, die für die weltweite Popularität des E-Sports von zentraler Bedeutung sind. Marken wie StarCraft haben in den Anfangstagen der Branche herausragende E-Sports-Ökosysteme aufgebaut, und Titel wie Dota haben über Jahrzehnte hinweg immer wieder Rekorde bei den Zuschauerzahlen und Preisgeldern gebrochen.

Counter-Strike 2 repräsentiert eine neue Ära für einen traditionsreichen E-Sports-Titel, der auch 25 Jahre später zu den beliebtesten E-Sports weltweit gehört.

Mobile Spiele wie Mobile Legends: Bang Bang und Honor of Kings legen den Grundstein für eine neue Ära des E-Sports, die sich auf die Zugänglichkeit der Plattform und die Möglichkeit stützt, überall dort, wo ein 5G-Signal verfügbar ist, hochkarätige Wettkämpfe auszutragen.

Mobile Legends: Bang Bang und Honor of Kings gehören zu den meistgesehenen E-Sports der Welt und bieten die Möglichkeit, ein unterversorgtes, aber großes und vielfältiges Segment von E-Sports-Fans anzusprechen.

Die teilnehmenden Publisher und Spiele wurden in den sozialen Medien durch entsprechende Videos vorgestellt, die nicht nur ihre einzigartige IP beschreiben, sondern auch die Regionen, die in ihrer E-Sports-Geschichte eine wichtige Rolle gespielt haben.

Die Kampagne unterstreicht den Aufstieg von E-Sports als globale Sportart und die Konvergenz dieser Regionen und ihrer Lieblingsspiele bei der E-Sports-Weltmeisterschaft im Sommer 2024. Die vollständige Liste der Titel und der Städte, die in ihren CGI-Reveals zu sehen sind, umfasst bisher:

Mobile Legends: Bang Bang (Shanghai, China) - MOBA in einer Smartphone-Version. Dieses Spiel wird das Potenzial des mobilen E-Sports aufzeigen.

Dota 2 (Seattle, Washington, USA) - die Legende unter den MOBA-Spielen wird einmal mehr die Chance bieten, strategische und taktische Meisterschaft zu zeigen. Dota 2 ist ein Synonym für E-Sport-Wettbewerbe auf höchstem Niveau.

StarCraft II (Seoul, Südkorea) - ein Klassiker, den man nicht vergessen darf. SC2 ist ein Spiel, das nicht nur schnelle Finger, sondern auch logisches Denken erfordert.

Counter-Strike 2 (Köln, Deutschland) - dieser Ego-Shooter ist bereits ein E-Sport-Standard und braucht keine Einführung. Hier geht es um Reflexe, Taktik und perfektes Teamwork.

Honor of Kings (Shenzhen, China) - last but not least, ein MOBA-Spiel, das von Tencent entwickelt wurde, wird ebenfalls auf der EWC 2024 zu sehen sein. Zwei Teams mit je fünf Spielern werden in einer Arena gegeneinander antreten, in der Strategie der Schlüssel zum Sieg ist.

Esports World Cup 2024: allgemeine Informationen

Der Esports World Cup ist eine Veranstaltung, die von der Esports World Cup Foundation unter der Leitung von Ralf Reichert, dem Gründer der ESL, in Riad organisiert wird.

Während des Wettbewerbs werden professionelle Spieler aus der ganzen Welt in den beliebtesten E-Sports-Produktionen gegeneinander antreten. Die Meisterschaften werden aus speziellen Turnieren für jedes Spiel bestehen, einschließlich Qualifikationsphasen, Gruppenphasen und großen Finalen.

Darüber hinaus erhalten die E-Sports-Vereine Punkte für die Ergebnisse ihrer Spieler in den einzelnen Matches, sodass eine Gesamtwertung der Vereine erstellt wird.

Das Turnier wird über die weltweit führenden digitalen Plattformen in mehr als 20 Sprachen übertragen. Der detaillierte Turnierplan soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Weitere Titel werden ebenfalls in Kürze offenbart.Der Esports World Cup soll mehr als nur ein Turnier sein - er soll die sich entwickelnde Landschaft des E-Sports präsentieren und verschiedene Genres und Plattformen unter einem Dach vereinen. Er zelebriert die Vielfalt, die Leidenschaft und die Hingabe der globalen Gaming-Community. Weitere Informationen zum Esports World Cup findet ihr hier.