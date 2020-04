PS5-Controller: Darum mag der Ex-Director von Xbox den DualSense

Der DualSense-Controller der PS5 hat für einige Diskussionen gesorgt. Denn Sony entfernt sich beim Design vom Look früherer DualShock-Controller. Nun erklärte Ex-Xbox-Director Albert Penello, was er vom neuen Controller hält.

Lob und Kritik: Über Twitter meint Penello, dass er das futuristische Design durchaus gut findet, genau wie die Farben, die ihn an Mass Effect und Portal erinnern. Auch die breiteren Trigger lobt er, genau wie das verbesserte haptische Feedback.

Nicht für alle geignet? Er glaubt, dass der DualSense-Controller zwar ganz gut in der Hand liegt, Menschen mit größeren Händen könnten aber vielleicht Schmerzen im Daumenballen bekommen, weil sich eine Trennlinie durch die Griffe zieht.

I like the new #DualSence . Futuristic looking and I like the Portal/Mass Effect style armor. Some bold (and expensive!) design choices to achieve that layering. Widening the triggers is smart, adding more fidelity to rumble is good looking forward to that.

The downsides

- Resting on the triggers. :(

- I'm worried about the partline that runs down the grips. If you have larger hands, this could create some discomfort in the Thenar.

- Mic seems good in theory how useful in practice?

- Does this work with VR?

- Back compat with PS4?