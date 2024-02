Exklusivspiele werden in den nächsten Jahren immer unwichtiger, glaubt Xbox-Chef Phil Spencer

Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series S/X könnten irgendwann in der Zukunft gar keine Exclusives mehr haben.

In der Gaming-Welt geht es viel um Exklusivspiele. Sie dienen oft als Kaufargument für bestimmte Plattformen. Starfield gibt es beispielsweise nur für die Xbox und den PC, The Last of Us Part 2 nur für PS5 und Mario oder Zelda können wir nur auf der Nintendo Switch spielen. Aber wenn der Xbox-Chef Phil Spencer Recht behält, könnte das in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viel unwichtiger werden und eventuell sogar irgendwann ganz verschwinden.

Xbox-Chef ist überzeugt, dass Exklusivspiele eine immer kleinere Rolle spielen werden

Darum geht's: In den letzten Tagen gab es viel Wirbel um Exklusivspiele. Microsoft bringt vier bisher Xbox-exklusive Titel auch auf PS5 und Switch, während es bei Sony wohl bis März 2025 keine ganz großen Franchise-Exclusives geben wird. Aber laut Phil Spencer geht der Trend sowieso dahin, dass diese Plattform-exklusiven Spiele immer unwichtiger werden.

Einer der Titel, die wahrscheinlich nicht mehr Xbox-exklusiv sein werden, ist Hi-Fi Rush:

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

In demselben Podcast, in dem es um die vier nicht mehr exklusiven Titel ging, hat der Xbox-Chef auch seine generelle Sicht auf die Exklusivität erklärt. Ihm zufolge sei die Entwicklung schon seit einigen Jahren zu beobachten. Die größten Titel würden stets auf mehreren Plattformen veröffentlicht, da sei Exklusivität eher die Ausnahme.

"Ich habe diesen fundamentalen Glauben daran, dass im Lauf der nächsten fünf oder zehn Jahre exklusive Spiele – also Spiele, die exklusiv auf einer Hardware sind – eine immer kleinere Rolle in der Spiele-Industrie spielen werden."

Das sei keine großartige Erkenntnis, sondern eine natürliche Entwicklung und gewissermaßen der Lauf der Dinge. Es gehe um die langfristige Gesundheit der Xbox-Marke. Phil Spencer, Microsoft und Xbox sei daran gelegen, die eigenen Spielen so erfolgreich wie möglich zu machen, die Plattform wachsen zu lassen und mehr Spieler*innen zu erreichen. Daran hat sich also wenig überraschend immer noch nichts geändert.

Größer als jede Plattform: Ebenfalls in dem Podcast gibt der Xbox Game Studios-Chef Matt Booty später auch noch zu bedenken, dass es Spiele gibt, die selbst zur Plattform werden und jede einzelne Konsole, auf der sie erscheinen, überstrahlen. Er nennt die extrem erfolgreichen Multiplattform-Titel Roblox oder Fortnite als Beispiel, aber auch der Microsoft-Titel Minecraft ist natürlich genau so ein Kandidat.

Besonders fraglich bei der ganzen Sache bleibt allerdings, ob Nintendo jemals dazu übergehen wird, große Exklusivtitel wie Mario, Zelda oder ähnliche Kaliber auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen.

Wie denkt ihr über die Exklusivität und Phil Spencers Überzeugung? Haltet ihr Exclusives auch für ein Auslaufmodell?