Bei Expert könnt ihr gerade den Samsung QLED Q87T mit 55 Zoll für nur 744 Euro bekommen. Das ist ein hervorragender Preis und weit günstiger als bei anderen Händlern. Selbst den etwas schwächeren Samsung Q80T könnt ihr in der Größe 55 Zoll laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo für weniger als 949 Euro bekommen.

Aufgrund des außergewöhnlich günstigen Preises vermuten wir, dass es sich um Ausstellungsstücke handeln könnte. Tatsächlich ist das Angebot bei einzelnen Expert-Märkten so gekennzeichnet, bei anderen aber nicht. Selbst als Aussteller wäre es aber noch immer ein guter Deal. Der Versand ist übrigens kostenlos.

Samsung QLED Q87T 84K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 744€ bei Expert

Preis verschieden je nach Markt: Beachtet bitte, dass bei Expert Preise je nach ausgewähltem Markt voneinander abweichen können. Sollte bei euch ein anderer Preis angezeigt werden, müsst ihr einfach rechts oben unter "Mein Fachmarkt" zu einem anderen Markt wechseln. Wir hatten unter anderem Bad Honnef und Neuss ausgewählt, das Angebot ist aber auch bei einigen anderen Filialen verfügbar und wird deutschlandweit geliefert.

Was bietet der Samsung QLED Q87T?

Der Samsung Q87T bietet eine sehr gute Bildqualität, was unter anderem an der QLED-Technik zur besseren Farbwiedergabe, am hohen Kontrast des VA-Panels sowie an Full Array Local Dimming liegt. Im Vergleich zum technisch sehr ähnlichen Samsung Q80T schneidet der Q87T etwas besser ab, weil er über ein entspiegeltes Display verfügt, was bei er Nutzung in hellen Räumen nützlich ist.

Fürs Gaming ist der Samsung Q87T ebenfalls sehr gut geeignet, unter anderem aufgrund des niedrigen Input Lags von unter 6 ms bei 120 Hz und rund 10 ms bei 60 Hz. Außerdem besitzt der Q87T einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

Samsung QLED Q87T 84K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 744€ bei Expert