Fall Guys-Beta lässt auf Twitch selbst Fortnite & GTA 5 hinter sich

Mit Fall Guys: Ultimate Knockout steht ein Battle Royale-Spiel der etwas anderen Art in den Startlöchern. Statt auf einer großen Karte mit allerlei Waffen um das Überleben zu kämpfen, treten in Fall Guys bis zu 60 Spieler in einer Reihe an Minispielen an – bis nur noch ein Spieler übrig ist. Das spaßige Konzept erinnert dabei nicht von ungefähr an den TV-Klassiker Takeshi's Castle.

Fall Guys - Über 200.000 gleichzeitige Zuschauer nur auf Twitch

In der ersten PS4- und PC-Beta, die Teilnehmer auch streamen durfte, zeigte sich jetzt, dass Fall Guys vielleicht mehr als nur ein Geheimtipp ist. In Sachen Zuschauern ließ Fall Guys auf Twitch selbst Größen wie Fortnite, League of Legends oder GTA 5 hinter sich.

Zwar platzierte sich Fall Guys nur kurzfristig auf dem ersten Platz, doch dieser symbolische Erfolg kann sich dennoch sehen lassen. Nur die Just Chatting-Kategorie, in der es nicht um Videospiele geht, lag dann noch vor Fall Guys. Für ein Spiel, das eigentlich noch gar nicht erschienen ist, ist das eine große Sache.

Falls ihr mehr über den besonderen Reiz von Fall Guys wissen wollt, dürft ihr euch gern meine Spielvorstellung dazu anschauen:

13 2 Mehr zum Thema Fall Guys: Ultimate Knockout wird das vielleicht lustigste Spiel des Jahres

Vorbestellungen schnellen in die Höhe: Auf Steam, wo das am 4. August erscheinende Fall Guys schon vorbestellt werden kann, schaffte es das Mini Game-Battle Royale sogar in auf Platz 6 der Bestseller-Liste.

Schon vor dem Closed Beta-Wochenende gab es zu Fall Guys kleinere Testläufe, die aber allein dem technischen Ablauf dienten. Jetzt gab es dann allerdings endlich auch massenwirksam Zugänge zur neuesten Fall Guys-Beta zu haben. Das hat sich für die Entwickler von offenbar ausgezahlt.

Fall Guys: Ultimate Knockout erscheint am 4. August für PS4 und PC.

Habt ihr in die Beta reingeschaut? Wie hat euch Fall Guys gefallen?