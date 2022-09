PS Plus-Geschenk: Holt euch jetzt ein kostenloses Paket für Fall Guys

Fall Guys ist erst kürzlich in die zweite Season gestartet, nachdem der Multiplayer-Hit seit Juni ein Free2Play-Modell erhalten hat. In den neu zugefügten Shows und auch was die Ausstattung unserer Bohnen angeht, verschlägt es uns dieses Mal ins Weltall. Passend dazu bekommen PS Plus-Mitglieder jetzt kostenlos ein vierteiliges Paket mit Goodies.

Das steckt im Satellitenreparatur-Paket

Das steckt drin: Das sogenannte Satellitenreparatur-Paket enthält zwei komplette Kostüme und daneben einen Jubel und Kudos. Bei dem Jubel handelt es sich um die Animation, die ihr seht, wenn ihr alleine oder im Team eine Show gewinnt. Sobald ihr ihn besitzt, könnt ihr den Jubel "Abflug" im Theatralik-Menü bei der Anpassung eurer Bohne ausrüsten – und müsst dann nur noch gewinnen, um in seinen Genuss zu kommen.

Kudos sind eine der In-Game-Währungen in Fall Guys. Im Gegensatz zu den Show Bucks könnt ihr sie nicht mit Echtgeld kaufen, sondern euch für gewöhnlich nur beim Spielen verdienen. Im Shop ist bei allen Items angegeben, mit welcher Währung ihr sie kaufen könnt. Für 2200 Kudos gibt es aktuell unter anderem eine Tintenfisch-Perücke, für 1800 Pantoffeln mit Welpengesicht. Wollt ihr allerdings dagegen zum Beispiel ein Ellen Ripley-Kostüm, dann braucht ihr dafür Show Bucks.

Hier ist der Inhalt des Pakets im Überblick:

Kostüm: Raumschrauber

Raumschrauber Kostüm: Orbitingenieur

Orbitingenieur Jubel: Abflug

Abflug 2.300 Kudos

So bekommt ihr das Paket: Falls ihr PS Plus abonniert habt, könnt ihr es euch einfach aus dem PlayStation Store herunterladen. Ein Essential-Abo reicht hier übrigens.

Hier findet ihr News zu weiteren Multiplayer-Spielen:

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum neuen Hatsune Miku-Event ansehen:

Fall Guys ist ursprünglich im Jahr 2020 erschienen. Seit Juni diesen Jahres ist das Partyspiel, in dem bis zu 60 Spieler*innen in Shows um die Krone kämpfen, aber Free2Play und bietet kosmetische Items in einem In-Game-Shop an. Mit dem Schritt in den Free2Play-Bereich eroberten die bunten Bohnen außerdem auch mehr Plattformen, wie Xbox-Konsolen. Fortschritt wird plattformübergreifend gespeichert.

Werdet ihr euch das Paket holen?