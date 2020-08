Dankeschön der Fall Guys-Entwickler: Fans erhalten Geschenk

Der Hype um Fall Guys: Ultimate Knockout bricht auch eine Woche nach Release nicht ab. Selbst Entwickler Mediatonic war von dem massiven Run auf das spaßige Battle-Royale-Partyspiel, der beim Launch die Server überforderte, überwältigt.

Als Dankeschön für das riesige Interesse und zugleich auch Entschädigung für die anfänglichen Serverprobleme hat Mediatonic den Fall Guys-Spieler*innen nun eine besondere Belohnung in Aussicht gestellt.

Worum es sich dabei genau handeln wird und wie das Beschenken technisch realisiert werden kann, wird laut eines offiziellen Posts auf Steam derzeit allerdings noch erarbeitet. Weitere Infos soll es aber schon bald geben. Denkbar wäre hier am ehesten wohl ein kostenloses Kostüm oder ein anderes kosmetisches Item.

Geschenk nur für Steam-Spieler*innen?

Etwas unklar ist, ob es die Fall Guys-Belohnung auch für PS4- oder nur für PC-Spieler*innen geben wird. Der besagte Post wurde schließlich bei Steam abgesetzt, wo Fall Guys mehr zahlende Kunden haben dürfte (inzwischen über zwei Millionen), da das Spiel auf PS4 direkt zum Release schon über PS Plus ohne Zusatzkosten verfügbar war.

Allerdings ist die große Aufmerksamkeit für die abgedrehte TV-Show-Keilerei zu einem Teil natürlich auch den PS-Plus-Nutzer*innen zu verdanken, die zudem ja ebenfalls mit Serverausfällen zu kämpfen hatten. Daher glauben wir, dass sich auch Fall Guys-Fans auf der PS4 auf ein besonderes Geschenk freuen können.

Im Zuge der Ankündigung bekräftigte Mediatonic außerdem, dass das Spiel schon bald mit frischen Inhalten wie neuen Levels und Herausforderungen versorgt werden soll. Was uns hier in Zukunft alles erwarten könnte, haben wir bereits in einem Artikel zusammengefasst:

Ist ein Fall Guys-Geschenk eine angemessene Entschädigung für die Serverprobleme oder habt ihr mit dem Spiel nach den Startschwierigkeiten schon abgeschlossen?