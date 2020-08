Fall Guys: Server des PS Plus-Spiels sind derzeit down

Der jüngst erschienene PS Plus-Titel Fall Guys: Ultimate Knockout hat offenbar mit enormen Startproblemen in Form von Serverausfällen zu kämpfen. Wer derzeit eine Multiplayer-Runde in Fall Guys starten will, bekommt zumindest die Hinweise:

"Verbindungsfehler" oder

oder "Zeit für Verbindungsaufbau abgelaufen"

Beitritte zu Mehrspieler-Partien sind aktuell kaum bis gar nicht möglich, was einige Spieler*innen derzeit irritiert.

Was ist passiert?

Offenbar waren die Fall Guys-Server dem Ansturm der ersten großen Spielerwelle nicht gewachsen. Zeitweise versuchten 120.000 Spieler*innen gleichzeitig, in ein Match zu kommen, was der technischen Infrastruktur ganz offenbar zu viel war.

Wann sind die Fall Guys-Server wieder live?

Derzeit arbeiten die Entwickler mit Hochdruck an einer Lösung und halten die Community auf Twitter über den Server Status auf dem Laufenden. Laut aktuellem Stand gibt es positive Fortschritte:

Wann genau die Server von Fall Guys wieder live sind, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, wir rechnen aber damit, dass ihr im Laufe des Abends wieder loslegen könnt. Bis dahin empfehlen wir euch Bastis Spiele-Übersicht und Sieg-Tipps für die witzige Multiplayer-Gaudi:

Fall Guys ist seit heute auf der PS4 erhältlich. Der Normalpreis beträgt knapp 20 Euro, PS Plus-Abonnenten können den Titel allerdings ohne weitere Kosten spielen.