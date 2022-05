Heidewitzka, Fall Guys kommt auf Switch und Xbox und das sogar überraschend Free to Play

Es gibt gute Neuigkeiten zu Fall Guys, dem Takeshis Castle mit den chaotischen bunten Bohnen. Wer durch die witzigen Minispiele stolpern will, kann das bald auch auf der Nintendo Switch sowie Xbox-Konsolen tun. Aber es kommt sogar noch besser: Der Titel wird Free2Play und unterstützt darüber hinaus auch noch plattformübergreifendes Spielen.

Free2Play auf allen Konsolen und mit cross-play

Darum geht es: Als die wabbeligen Bohnenmännchen im Sommer 2020 die PS4 eroberten, kam das richtig gut an. Der Hype ist aber vorbei und die Seasons locken auch nicht mehr ganz so viele Spieler*innen an, doch der Kampf um die Krone könnte bald wieder aufleben:

Wie auf der offiziellen Webseite angekündigt, ist die Multiplayer-Gaudi ab dem 21. Juni endlich auf allen gängigen Konsolen verfügbar: also nach wie vor auf PS4 und PS5, aber auch auf Xbox One, Series X/S und der Nintendo Switch. Auch den PC machen die bunten Bohnen natürlich immer noch unsicher.

Mit dem neuen Trailer gibt's schon mal einen bohnigen Vorgeschmack:

Free2Play zusammen spielen: Fall Guys wird ab diesem Datum überall kostenlos verfügbar sein. Zudem könnt ihr über alle Plattformen hinweg zusammen spielen. Das Spiel wird nämlich Crossplay und sogar Cross-Progression unterstützen. So könnt ihr problemlos zwischen Konsolen wechseln und mit all euren Freund*innen zocken.

Neue Version für PS5: Für die Playstation 5 verspricht das Entwicklerteam außerdem eine neue Version mit schnelleren Ladezeiten und "anderen Performance-Upgrades". Diese erscheint ebenfalls am 21. Juni.

Season Pass

Legacy Pack für alte Fans: Als Dankeschön für alle, die bereits Fall Guys-Fans sind, gibt es außerdem ein neues Legacy Pack, das unter anderem verschiedene Kostüme und einen Season Pass für Season 1 enthält. Ihr könnt es abstauben, falls ihr Fall Guys bereits vor dem 21. Juni gekauft und gespielt habt.

Season Pass: Mit Season 1 ist natürlich die neue erste Season gemeint, die zum Free2Play-Launch auf allen Plattformen startet. Alternativ kann er mit der neuen In-Game-Währung gekauft werden. Den Season Pass bezeichnet das Entwicklerteam als "aufgeladene Version unseres kostenlosen Fortschritts-Weges". Er enthält Kostüme und andere freischaltbare Gegenstände.

Zudem können mit dem Season Pass 100 Level zum Start freigeschalten werden - sowie der nächste Season Pass, falls ihr in diesem "das Maximum herausholt".

Freut ihr euch über diese Nachricht und wollt wieder durch die Minispiele stolpern? Auf welcher Plattform werdet ihr zocken? Verratet es uns in den Kommentaren.