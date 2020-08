5 Fall Guys-Siege am Stück - Spieler holen absurd schwere Trophäe

Seit gerade einmal zwei Tagen ist Fall Guys auf der PS4 verfügbar und wird von Spieler-Wellen geradezu überschwemmt. Als "kostenloser" PS Plus-Titel ist der Ansturm auf das verrückte Battle Royale sogar so groß, dass die Server immer wieder überlastet sind.

Doch trotz technischer Probleme, konnten viele Spieler*Innen bereits ordentlich Zeit in den kunterbunten Minispielen verbringen und haben bereits das geschafft, was wir noch gestern in unserer Trophäen-Liste als "absurd schwer" betitelt haben: fünf Episoden hintereinander zu gewinnen. (via Press Start)

Infallible-Trophäe bereits geknackt

Wollt ihr euch in Fall Guys die Platin-Trophäe schnappen, ist das abseits der Infallible-Trophäe gut machbar. Wer viel spielt und ab und an eine Episode gewinnt, kommt bei der Trophäen-Hatz voran. Alles gut, wären da nicht die benötigten fünf Siege am Stück. Diese wirken mit Blick auf die Team-Spiele und den leichten Glücks-Faktor schier unmöglich.

Laut der Seite PSNProfiles haben allerdings zum jetzigen Zeitpunkt bereits 33 Spieler*Innen dieses Kunststück vollbracht und sich die Trophäe geschnappt. Unglaublich!

Woher stammen die Daten? Die Seite hat Zugriff auf alle öffentlichen PSN-Profile. Habt ihr euren Account auf "privat" gestellt, werden die Daten hingegen nicht abgefragt. Es kann also durchaus sein, dass die Zahl oben noch deutlich höher ist.

Was hingegen zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand geschafft hat, ist die Platin-Trophäe abzustauben. Das kann aber auch sehr gut daran liegen, da es eine silberne Herausforderung von euch verlangt, ganze 50 Kostüme aus dem Shop zu kaufen. Da diese stets nach mehreren Stunden durchrotiert und in einer eher geringen Anzahl angeboten werden, dürfte das bislang aber noch unmöglich gewesen sein.

Viele Gewinner: 20% aller Spieler*Innen haben es hingegen schon geschafft, eine Episode für sich zu entscheiden. In der GamePro-Redaktion hält Sebastian den Rekord, dem sogar drei Siege am Stück geglückt sind. Selbst diese Leistung ist schon beachtlich.

Könnt ihr euch auch nur annähernd vorstellen, wie sie dieses Kunststück gemeistert haben und wie hoch ist eure Siegesserie bislang?