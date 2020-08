Fall Guys - Alle Trophäen: Warum Platin absurd schwer ist

Hier findet ihr alle Trophäen von Fall Guys: Ultimate Knockout für die PS4 in der Übersicht samt deutscher Beschreibung, wie ihr sie freischaltet.

Wie schwer wird die Platin? Sehr, sehr schwer! Wollt ihr euch die begehrte Trophäe schnappen, müsst ihr ganze fünf Mal in Folge eine Episode gewinnen. In Fall Guys seid ihr in Team-Spielen auch auf das Können anderer angewiesen und könnt zudem nicht beeinflussen, wer euch gerade das Leben zur Hölle machen möchte. Dadurch braucht ihr eine gute Portion Glück, wenn ihr diese Herausforderung erfolgreich meistern wollt.

Aufteilung der Trophäen:

Bronze: 21

21 Silber: 8

8 Gold: 5

5 Platin: 1

Trophäen-Liste zu Fall Guys

Platin: Ultimate Fall Guy - Erhaltet alle Trophäen Gold: Veteran Status - Qualifiziert euch für 500 Runden Gold: Infallible - Gewinnt 5 Episoden hintereinander Gold: Track Star - Gewinnt 20 Rennen Gold: Star of the Show - Erreicht Level 40 in einer Saison Gold: Head Turner - Stellt ein legendäres Outfit zusammen Silber: One giant leap - Qualifiziert euch für 100 Runden Silber: Goden Guy - Gewinnt 20 Episoden Silber: Quite Dashing - Gewinnt 4 Rennen Silber: Household Name - Erreicht Level 25 in einer Saison Silber: Catwalk Model - Tragt ein legendäres Item Silber: Mad Trendy - Stellt ein seltenes oder legendäres Outfit zusammen Silber: Shopping Spree - Schaltet 10 kosmetische Gegenstände im Store frei Silber: Fall Guy Fashionista - Schaltet 50 kosmetische Gegenstände im Store frei Bronze: Fall Throttle - Erreicht eine hohe Gewschwindigkeit Bronze: Troublemaker - Liegt auf dem Boden und stoßt gegen drei andere Spieler*Innen Bronze: Big Bully - Werft jemanden um Bronze: Style Points - Fallt mindestens drei Sekunden lang, bevor ihr aufschlagt Bronze: Stumble Chums - Stoßt 1000 Mal gegen andere Spieler*Innen Bronze: Big Air - Sammelt eine Stunde Fallzeit Bronze: Fall Bae - Umarmt einen anderen Fall Guy Bronze: Big Tease - Führt ein Emote aus, kurz bevor ihr ein Rennen gewinnt Bronze: Low Baller - Qualifiziert euch in einem Team-Spiel mit einer Punktzahl von 1 Bronze: Face First - Fallt bei einem Rennen 10 Mal hin und qualifiziert euch trotzdem Bronze: Down to the Wire - Qualifiziert euch in der Verlängerung Bronze: Squad Goals - Gewinnt eine Episode als Teil einer Dreier- oder Vierer-Gruppe Bronze: Show Off - Gewinnt eine Episode mit einer benutzerdefinierten Punchline ausgerüstet Bronze: One small Trip - Qualifiziert euch für die nächste Runde Bronze: Top Tier - Gewinnt 7 Episoden Bronze: Victory! - Gewinnt eine Episode Bronze: Ahead of the Pack - Gewinnt ein Rennen Bronze: Flawless Victory - Qualifiziert euch ohne hinzufallen Bronze: One to Watch - Erreicht Level 10 in einer Saison Bronze: Bargain Bucket - Stellt ein ungewöhnliches Outfit zusammen Bronze: Snowflake - Tragt ein kosmetisches Item

Platin-Check: Das wird eine harte Nuss

Schauen wir uns die Trophäen-Liste an, sollten die meisten Herausforderungen durch regelmäßiges Spielen gut machbar sein. Der Sieg einer Episode wird euch zwar nicht geschenkt, mit ein wenig Übung bei den einzelnen Minispielen fällt er jedoch deutlich leichter als in vielen anderen Multiplayer-Spielen. Zudem müsst ihr euch bislang "nur" gegen 59 weitere Kontrahenten durchsetzen.

Auch haben die Entwickler einige Spaß-Trophäen eingebaut, wie beispielsweise einen anderen Fall Guy zu umarmen und einige Bronze-Trophäen erlangt ihr durch das Sammeln von Outfits. Die schier unüberwindbare Hürde zu Platin scheint jedoch wie bereits oben erwähnt die Siegesserie zu sein, die bei uns sowie vielen Spielern gerade für ein wenig Unmut sorgt. Unmöglich ist diese Herausforderung zwar nicht, aber es muss in fünf aufeinanderfolgenden Episoden wirklich alles passen.

Wir sind gespannt, ob uns die Entwickler hier noch ein wenig entgegenkommen, den Streak zumindest auf drei Siege reduzieren.

Tipps und Tricks zu den Minispielen

Fall Guys bietet zum Launch insgesamt 25 Minispiele. Wir haben jedes einzelne für euch aufgeführt und verraten zum einen, was euch in der jeweiligen Runde erwartet, und zum anderen, mit welchen Kniffen ihr als Sieger aus der Partie geht. Hier geht's zum Artikel:

1 0 Mehr zum Thema Fall Guys: Alle Minispiele & Tipps zum Sieg im Überblick

Fall Guys ist seit dem 04. August Konsolen-exklusiv auf der PS4 und zudem auf dem PC erschienen. Zum Start des ungewöhnlichen Battle Royale gab es bedingt durch einen riesigen Ansturm noch große Server-Probleme. Bei uns erfahrt ihr, ob eine Partie aktuell wieder möglich ist, oder ob ihr euren Tag besser anderweitig verplant.

Eine große Herausforderung oder absurd schwer? Wie schätzt ihr die Platin-Trophäe in Fall Guys ein?