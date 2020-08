Fall Guys: Mit Update 1.05 bekommt ihr ein kostenloses, legendäres Outfit

Fall Guys sorgt seit über eine Woche für spaßigen Chaos in der Videospiel-Welt. Das Party-Battle Royale hat jetzt das erste Update 1.05 bekommen, das wie angekündigt ein neues Level beinhaltet. Aber ganz plötzlich gab es doch auch noch eine weitere kostenlose Belohnung.

So könnt ihr den Patch 1.05 herunterladen

Wenn ihr eure PS4 startet, dann lädt sie in der Regel automatisch das knapp 259,6 MB große Update herunter. Wenn das nicht passiert, dann gibt es zwei Wege, wie ihr den Patch bekommen könnt:

Geht auf das Spiel und drückt die Options-Taste. Navigiert dann zum Punkt "Nach Updates suchen" und schon sollte das Update heruntergeladen werden. Wenn ihr das Spiel startet, sollte auch automatisch der Download anfangen. Je nachdem kann es sein, dass das Spiel trotzdem startet. Um das Update abzuschließen, müsst ihr Fall Guys wieder schließen und neustarten.

Kostenloses legendäres Outfit jetzt abstauben

Das Update verbessert gleich mehrere Fehler und bringt vor allem ein neues Level mit sich. In Sprung-Probe müsst ihr euer Geschick unter Beweis stellen und wie in Sprung-Klub über eine sich drehende Stange springen. Nur dieses Mal fallen auch die einzelnen Plattformen herunter. Das Minispiel war bereits in der Beta vorhanden aber wurde für die Vollversion noch zurückgehalten. Weitere Tipps zu diesem Level und allen anderen, findet ihr hier:

Kostenlose Belohnung: Die große Überraschung des Updates ist aber die Gratis-Belohnung für die Server-Probleme der letzten. Alle Spieler, die seit Release bis gestern gespielt haben, bekommen völlig ohne weitere Kosten ein legendäres Outfit und 5000 Ruhm. So sieht das Outfit aus:

Ihr müsst nichts weiter machen, als euch einfach im Spiel einzuloggen. Danach findet ihr das Outfit in eurer Sammlung und könnt es direkt anziehen.

Weitere Fixes: Das ist aber nicht alles, was ihr mit Update 1.05 geboten bekommt. So werden nervige Bugs behoben, wie dass ihr in "Berg-Spitze" die Krone am Ende hinauf klettern könnt. Die gesamten Patch-Notes findet ihr hier:

Spielt ihr noch Fall Guys? Was gefällt euch besonders an dem Spiel oder was nicht? Und kann euch das Update länger an das Spiel bringen?