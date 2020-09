Fall Guys-Update bringt endlich die gewünschte Abwechslung

Fall Guys: Ultimate Knockout hatte letzten Monat zum Launch als PS Plus-Gratisspiel für Aufsehen gesorgt. Auch wenn täglich immer noch viele spielen, nimmt die Popularität etwas ab. Auf dem PC liegt das vor allem an den massiven Cheater-Problemen und auf der PS4 fehlt ein wenig die Abwechslung. Mit einem kommenden Update werden beide Fehler jetzt glatt gebügelt.

Fall Guys bekommt Zufallselemente!

Ein großer Kritikpunkt an Fall Guys ist, dass sich jeder Runde essentiell gleich spielt. Es gibt zwar Level wie Block-Party, die mehrere mögliche Muster haben, aber die Gefahr ist immer dieselbe. Das soll sich jetzt mit einem kommenden Update ändern. Denn wie der Twitter-Kanal geteast hat, wird es zufällige Veränderungen in den Leveln geben.

Zufällige Veränderungen: Wer viel Fall Guys gespielt hat, wird sicherlich direkt die Unterschiede in den Screenshots entdecken. So gibt es in "Schwindelnde Höhen" Kugeln, die über den drehenden Plattformen schwingen oder am Ende warten anstatt Kugeln Wassermelonen und Obst auf euch. Ein weiteres Beispiel ist "Hindernisrennen". Dort sind anstatt den Drehtüren Kreisel auf dem Boden installiert über die ihr springen müsst.

Der Star der Zufallselemente ist aber definitiv Big Yeetus:

Ein chaotischer "Freund": Der Hammer kann genauso wie alle anderen Elemente zufällig auftauchen. Das Besondere ist, dass er oft in Rennen auftaucht und genutzt werden kann, um andere Hindernisse zu überspringen. Springt ihr aber im falschen Moment dagegen, kann er euren gesamten Run zerstören.

Wann erscheint das Update? Es ist noch nicht bekannt, wie viele dieser Variationen es geben wird. Ebenfalls unsicher ist noch der Release-Termin des Updates. Der Twitter-Account von Fall Guys scheint aber immer aggressiver zu teasen, dass der Patch heute noch erscheinen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob die benötigte Abwechslung heute schon ins Spiel kommt.

Wenn ihr vorab noch einmal ein paar Tipps zu den Minispielen braucht, haben wir hier genau das Richtige für euch:

Cheater ebenfalls im Visier: Auf der PS4 ist das Problem nicht so gravierend aber auf dem PC zerstört es das gesamte Spiel. Dort vergeht nur selten eine Runde in der nicht ein Cheater mit dabei ist und für alle anderen den Spaß verdirbt. Wegen der schieren Anzahl an Hackern nutzen die Entwickler jetzt die Anti-Cheat-Software von Epic Games und erhoffen sich so eine Verbesserung.

Was erhofft ihr euch von dem Update? Spielt ihr noch Fall Guys oder habt ihr es mittlerweile wieder fallen gelassen?