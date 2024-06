Komplettes Fallout 2-Remake soll auf Steam erscheinen - über 100 Entwickler arbeiten an der Fallout 4-Mod

Fallout 2 bekommt mit der Project Arroyo-Mod für Fallout 4 ein massives Upgrade.

Fallout 2 ist bei den Fans bis heute einer der beliebtesten Serienteile, allerdings eher bei den (für Spieler*innenverhältnisse) älteren Semestern. Das legendäre Rollenspiel ist nämlich aufgrund seiner sperrigen Bedienung, den lahmen Kämpfen und der angestaubten Grafik nicht sonderlich gut gealtert.

Dafür punktet der zweite Teil mit clever geschriebenen Quests sowie großartigen Charakteren und die müssten ja eigentlich nur mal in eine modernere Engine übertragen werden. Darum kümmert sich gerade Project Arroyo – ein vollständiges Fallout 2-Remake mit der Grafik von Fallout 4.

Fallout 2 wird in First Person nachgebaut

Darum geht's: Vor über vier Jahren hat ein kleines Team von Fallout 2-Fans beschlossen, den 2D-Klassiker von Grund auf zu modernisieren. Und zwar in der zeitgemäßen Creation Engine, also dem Technikfundament von Fallout 4.

Mittlerweile sind über 100 Mod-Entwickler*innen an Project Arroyo – einer laut eigenen Aussagen "ziemlich großen, kleinen Fallout 2-Nachbildung" – beteiligt und das Projekt nimmt auch immer weiter Form an.

Etliche Umgebungen von Fallout 2 wurden bereits in 3D nachgebaut und können aus der Ego-Perspektive erkundet werden. Hier könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

Klar, vor allem die Innenareale lassen noch ein wenig zu wünschen übrig, aber einige Außengebiete sehen schon ganz ordentlich aus. Es geht den Entwickler*innen auch offensichtlich erst einmal darum, die vollständige Spielwelt von Fallout 2 exakt nachzustellen, später dürften aber noch weitere Details hinzugefügt werden.

Sogar aus dem ursprünglichen und in einem kurzen Zeitraum entwickelten Spiel gestrichene Inhalte sollen mit dem Action-reicheren Gameplay aus Fallout 4 erlebt werden können und dem Fallout 2 Restoration Project angeglichen werden.

Das hat zahlreiche verworfene Quests, Orte, Charaktere und Spielmechaniken aus den Daten des Originals gegraben und spielbar gemacht.

Aber auch neue Elemente soll es geben, so wie diesen riesigen Krater:

Am Ende soll die Karte von Project Arroyo etwa doppelt so groß sein wie die von Fallout 4, es liegt also noch jede Menge Arbeit vor dem stark gewachsenen Team. Dessen Fortschritte könnt ihr aktuell auf Twitter, Reddit oder Youtube nachverfolgen.

Release auf Steam wird angestrebt

Wann Fallout 4: Project Arroyo – dessen Name sich von dem Heimatdorf des Fallout 2-Protagonisten ableitet – erscheint, ist noch nicht abzusehen.

Das Team strebt einen Release auf Steam an und sieht sich dabei in einer ähnlichen Position wie damals die deutsche Skyrim-Mod Enderal. Obwohl es sich dabei um ein eigenständiges Spiel handelt, muss sich eine Kopie von Skyrim in der Bibliothek befinden.

In Enderal wurde eine riesige Welt mit einer komplexen Story gebaut – auf dem Gerüst von Skyrim.

Zum Launch von Project Arroyo soll eine Abfrage eingebaut werden, die sicherstellt, dass ihr die Originalspiele besitzt – also Fallout 4 und Fallout 2. Letzteres kostet standardmäßig zehn Euro, war aber auch schon häufiger im Steam Sale für unter drei Euro zu haben.

Um was geht es eigentlich bei Fallout 2?

Im zweiten Teil zieht ihr als "Auserwählter" und direkter Nachfahre des Protagonisten aus Teil 1 los, um ein Garden of Eden Creation Kit (kurz: G.E.C.K.) aus Vault 13 zu holen – dem Vault eures Papas.

Das G.E.C.K. soll die schreckliche Dürre beenden, die euer Heimatdorf Arroyo heimsucht, und Pflanzen im radioaktiven Ödland sprießen lassen.

Dabei werdet ihr jedoch in zahlreiche Konflikte zwischen den Fraktionen verstrickt, unter anderem auch der rassistischen Enklave, die zum Beispiel auch in Staffel 1 der TV-Serie eine kleine Rolle spielt.

Apropos Serie! Das Key-Artwork von Project Arroyo wurde als zerstörtes Werbeschild in der zweiten Episode der Amazon-Serie gezeigt, die Entwickler*innen scherzen also, dass sie jetzt zum offiziellen Kanon gehören:

Sogar Bethesda scheint sich also der Entwicklung des Fallout 2-Remakes bewusst zu sein und die Entwicklung zu befürworten. Auch, wenn das jüngste Next Gen-Update einen ziemlich holprigen Release im Hinblick auf die Mod-Community verzeichnete...

Kennt ihr noch Fallout 2 oder habt ihr es schon nachgeholt? Falls euch die alte Grafik nicht gefällt: Wäre das Remake etwas für euch?