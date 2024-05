'Es wird bald fertig sein' - Nach Verzögerung in letzter Minute bereitet sich die umfangreichste Fallout 4-Mod auf die Veröffentlichung vor: London

Fallout: London entführt das Spielprinzip nach England und stand eigentlich schon in den Startlöchern.

Fallout: London hätte eigentlich schon im April erscheinen sollen, aber Bethesda hat den Entwicklern der Fan-Mod einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Durch den Release des sogenannten Next Gen-Updates für Fallout 4 konnte die umfangreiche und inoffizielle Gratis-Erweiterung nicht wie geplant erscheinen. Aber jetzt dürfte es nicht mehr lange dauern und die Menschen hinter der Mod haben hochprofessionelle Unterstützung bei der Veröffentlichung.

Fallout: London erscheint wohl bald endlich, aber nicht wie andere Mods

Darum geht's: Die Fallout-Titel spielen allesamt in den USA und die Marke macht sich rar. Seit vielen Jahren ist kein neuer Teil erschienen, aber durch die Amazon-Serie hat sich die Fanbase massiv vergrößert. Da wäre der Fallout: London-Release am 23. April eigentlich gerade recht gekommen.

4:33 Fallout: London - Trailer zeigt die zerstörte Metropole, Gegner, Kämpfe und noch viel mehr - Trailer zeigt die zerstörte Metropole, Gegner, Kämpfe und noch viel mehr

Aber Pustekuchen: Die kostenlose, von Fans programmierte Erweiterung basiert auf Fallout 4. Genau dieses Fallout 4 hat am 25. April aber ein Next Gen-Update bekommen, das die komplette London-Erweiterung zerschossen hätte. Darum wurde der Fallout London-Release verschoben und die fleißigen Fans werkeln daran, dass zum Launch dann wirklich alles passt.

Wann kommt Fallout: London denn jetzt? Einen festen, genauen Termin können wir euch leider immer noch nicht nennen. Aber im Rahmen eines Interviews wurde von allen Beteiligten noch einmal betont, dass die Arbeit an der heiß erwarteten Mod mit Hochdruck laufe und dass die Veröffentlichung "so bald wie menschenmöglich" erfolgen soll (via: The Gamer).

Das Besondere an Fallout London ist unter anderem die Größe des Projekts. Diese Mod soll nämlich einen Download von über 30 GB erfordern und kann deswegen nicht auf den standardmäßigen Mod-Plattformen wie zum Beispiel NexusMods veröffentlicht werden. Aber zum Glück haben die Macher hinter dem Titel einen idealen Partner für ihr Projekt gefunden.

Über professionellen GOG-Store: Richtig gelesen. Fallout London wird in der CD Projekt RED-Storefront veröffentlicht. Die Leute, die The Witcher 3 sowie Cyberpunk 2077 gemacht haben und mit ihrem eigenen Store Steam, Epic und Co die Stirn bieten, geben dem Fan-Projekt eine neue Heimat.

Das wirft neue Probleme auf: Durch den Release auf einer stinknormalen Spiele-Plattform (und nicht auf NexusMods oder ähnlichen Portalen) wächst die Gefahr, dass Fans Fallout: London für einen offiziellen Bethesda-DLC oder ein eigenes Spiel halten.

Aber Bethesda hat mit Fallout London nichts zu tun. Das Ganze stammt von Fans, die die inoffizielle Erweiterungs-Mod in ihrer Freizeit programmiert haben. Um es spielen zu können, benötigt ihr aber trotzdem Fallout 4.

Was ist mit PlayStation und Xbox? Wer darauf hofft, Fallout London auf der Konsole spielen zu können, guckt leider in die Röhre. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X kommen nicht in den Genuss der Mod-Erweiterung. Sie erscheint ausschließlich für den PC und dort wie gesagt nur über den CD Projekt RED-Shop GOG.

Wartet ihr auch schon so sehnsüchtig auf Fallout London? Schon seit Längerem oder erst, seitdem ihr die Amazon-Verfilmung von Fallout kennt?