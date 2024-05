Fallout 4-Pechvogel wird von 'fliegendem' Auto erschlagen und das sieht leider unfassbar witzig aus

Autsch, das gibt mindestens ein Pflaster auf den Kopf.

Ende April ist das lang ersehnte Next Gen-Upgrade für Fallout 4 erschienen und hat etliche Wiedereinsteiger sowie Neulinge ins Ödland gelockt. Zwar entpuppte sich das Update auf dem PC als herbe Enttäuschung, kann sich auf PS5 und Xbox Series X/S dank vieler Neuerungen und sinnvoller technischer Verbesserungen allerdings sehen lassen.

Bugs finden wir aber nach wie vor im Spiel. Diese sind in der Regel allerdings harmlos und fallen in die Kategorie "typisch Bethesda-RPGs", bringen uns also mehr zum Schmunzeln, als dass sie das Spielerlebnis wirklich stören.

Fliegende Autos und Fallout 4 - bekannter Bug überrascht Neulinge

So zeigt uns Redditor "Worldly_Froyo_8581" einen Clip, in dem er/sie plötzlich von einem "fliegenden" Auto erschlagen wird. Diese sind tatsächlich keine Seltenheit im postapokalyptischen Rollenspiel.

Hier könnt ihr euch den witzigen Clip ansehen:

Plötzlich abhebende oder explodierende Autos sind in der Community bekannt, F4-Veteranen dürften sich über den obigen Clip also nicht wundern.

Witzig anzusehen ist das Video dennoch, insbesondere weil Reddit-Mitglied "Worldly_Froyo_8581" ein Neuling zu sein scheint, der überhaupt nicht damit gerechnet hat. "Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll", schreibt der Fan im dazugehörigen Post und erntet über 6000 Upvotes.

Im Falle des oberen Videos handelt es sich wohl um einen Physics-Bug. Der Spieler/die Spielerin erschießt die Maulwurfsratte, diese prallt dabei gleichzeitig gegen das Auto, weshalb sich wohl beide Hitboxen kurzzeitig überlappen und dazu führen, dass das Fahrzeug abhebt (via Gamerant).

Was merken wir uns also? Nicht Todeskrallen sind die gefährlichsten Feinde in Fallout 4, sondern olle Blech-Karren.

Welche lustigen Bugs habt ihr bereits in Fallout oder anderen Bethesda-RPGs erlebt? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!