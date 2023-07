Fallout 4 – Alle 16 Begleiter, ihre Fähigkeiten und wo ihr sie findet

Fallout lebt seit Teil 3 von seinen interessanten Begleitern, die das Ödland etwas weniger trostlos machen.

In der Welt von Fallout 4 trefft ihr nicht nur auf nutzlose Siedler*innen, die sich über Raider in der Nähe beschweren. Einige Bewohner des Commonwealth sind durchaus fähig, sich zu verteidigen und euch beizustehen. Dabei geben sie euch nicht nur interessante Quests und lehren euch neue Fähigkeiten, sondern sorgen auch dafür, dass die einsamen Nächte im Ödland vielleicht nicht mehr ganz so einsam sind.

So funktioniert Zuneigung

Bevor wir euch die Begleiter*innen vorstellen, sollten wir erstmal über Zuneigung sprechen. Jeder hat einen Wert, der bestimmt, ob er euch mag. Dieser Wert steigt, wenn ihr Dinge tut, die eine Person besonders schätzt. So wird Preston euch mehr mögen, wenn ihr Siedlungen helft, aber Respekt vor euch verlieren, wenn ihr den Siedler*innen danach versucht Geld abknöpfen.

Habt ihr genug Zuneigung angesammelt, dann erhaltet ihr oft eine spezielle Quest. Schließt diese ab und ihr erhaltet einen Skill von dem Begleiter. Dieser ist immer aktiv, egal ob ihr den Begleiter bei euch habt, oder nicht!

Bei maximaler Zuneigung habt ihr dann auch die Möglichkeit für eine Romanze.

1. Dogmeat

Fundort: Red-Rocket-Gaststätte nahe Sanctuary

- Fähigkeit: Kampfhund

Kampfhund Romanze: igitt, nein

igitt, nein Mag: bedingungslos euch, egal was ihr tut

bedingungslos euch, egal was ihr tut Mag nicht: wahrscheinlich Katzen

Dogmeat ist der erste Begleiter, den ihr mitnehmen könnt. Er schließt sich euch bedingungslos an, wird euch immer lieben und hat seinen Skill direkt freigeschaltet, den ihr mit genug Charisma im S.P.E.C.I.A.L. Menü noch weiter verbessern könnt. Außerdem funktioniert er mit dem Einsamer Wanderer Skill.

2. Codsworth

Fundort: Sanctuary Hills

Sanctuary Hills Voraussetzung: “Zeitreisen für Anfänger” abschließen

“Zeitreisen für Anfänger” abschließen Fähigkeit: Robotersympathie

Robotersympathie Romanze: nein

nein Mag: seid nett, helft Robotern, passt eure Ausrüstung an

seid nett, helft Robotern, passt eure Ausrüstung an Mag nicht: seid selbstsüchtig, Mord, Chems

Kehrt einfach nach eurer Quest für Preston nach Sanctuary zurück und meldet eurem alten Roboter-Butler, dass ihr Concord untersucht habt. Danach schließt er sich euch an. Codsworth ist im Kampf eher nutzlos. Er versucht in den Nahkampf zu gehen und steht euch häufig im Weg, was ihr aber mit Anpassungen der Automatron DLC ausgleichen könnt.

Robotersympathie gibt euch einen +10 Bonus gegen Energiewaffen von Robotern, was ganz nett ist, aber auch nicht überragend.

3. Preston Garvey

Fundort: Museum von Concord

Museum von Concord Voraussetzung: “Der erste Schritt” beenden

“Der erste Schritt” beenden Fähigkeit: In Eintracht

In Eintracht Romanze: ja

ja Mag: Minuteman-Quests lösen, Hilfe anbieten, Waffen anpassen, Sarkastisch sein

Minuteman-Quests lösen, Hilfe anbieten, Waffen anpassen, Sarkastisch sein Mag nicht: Geld verlangen, Kannibalismus, Chems, Fatman benutzen

Habt ihr die Tutorial-Quest für das Siedlungssystem abgeschlossen, wird sich Preston euch mit Freude anschließen. Er ist durchaus nützlich im Kampf, wenn ihr ihm eine andere Waffe als die Lasermuskete gebt und hat viele interessante Dialoge in Hauptquests. Seid aber gewarnt, dass wenn ihr die Nuka-World DLC auf Seiten der Raider spielt, er sich von euch abwenden wird.

In Eintracht solltet ihr euch aber auf jeden Fall vorher von ihm besorgen. Der Skill erhöht euren Schaden um 20% und eure Schadensresistenz um 20%, wenn ihr gegen drei oder mehr Gegner kämpft. Sehr, sehr nützlich.

4. Piper Wright

Fundort: Diamond City

Diamond City Voraussetzung: “Die Story des Jahrhunderts beenden”

“Die Story des Jahrhunderts beenden” Fähigkeit: Redegewandtheit

Redegewandtheit Romanze: ja

ja Mag: Unschuldigen helfen, Schlösser knacken, Gewalt verhindern, Überreden

Unschuldigen helfen, Schlösser knacken, Gewalt verhindern, Überreden Mag nicht: dem Institut helfen, grausam sein, stehlen

Piper trefft ihr genau wie die vorherigen Begleiter im Zuge der Hauptgeschichte. Sie kann Schlösser für euch knacken, wenn euer Skill nicht ausreicht und versorgt euch immer mal wieder mit Nahrung. Außerdem hat sie einige interessante Dialoge, da sie sich im Commonwealth sehr gut auskennt.

Redegewandtheit solltet ihr so früh wie möglich freischalten. Entdeckt ihr einen neuen Schauplatz oder überredet jemanden, dann erhaltet ihr doppelte EP.

5. Nick Valentine

Fundort: Diamond City

Diamond City Voraussetzung: “Erste Hinweise beenden” beenden

“Erste Hinweise beenden” beenden Fähigkeit: Nähe zum Metall

Nähe zum Metall Romanze: nein

nein Mag: Selbstlos sein, Terminals hacken, Synths helfen

Selbstlos sein, Terminals hacken, Synths helfen Mag nicht: Sarkasmus, Chems, Stehlen, Mord

Nick trefft ihr auch während der Hauptquest. Ihr könnt ihn aber erst Rekrutieren, nachdem ihr in Kellogs Haus eingebrochen seid. Nick ist ein schwieriger Begleiter, da man nie so recht weiß, wie er auf eure Aktionen reagiert. Manchmal mag er es nicht, wenn ihr nett seid, dann aber auch, wenn ihr aggressiv vorgeht.

Nähe zum Metall gibt euch einen weiteren Versuch an Terminals und verkürzt den Logout um 50%. Eher nutzlos

6. Cait

Fundort: Combat Zone nahe Diamond City

Combat Zone nahe Diamond City Voraussetzung: euch durch die Combat Zone kämpfen

euch durch die Combat Zone kämpfen Fähigkeit: Kampfrausch

Kampfrausch Romanze: ja

ja Mag: Chems (vor Quest), Schlösser knacken, Drohen, Gewalt, Nacktheit

Chems (vor Quest), Schlösser knacken, Drohen, Gewalt, Nacktheit Mag nicht: Chems (nach Quest), Kämpfe vermeiden, Selbstlos sein

Cait könnt ihr jederzeit rekrutieren, wenn ihr die Combat Zone betretet und überlebt. Danach stellt sie sich als eine der nützlichsten Begleiterinnen heraus. Sie knackt selbst hochstufige Schlösser und überlebt die schwersten Kämpfe ohne Kratzer. Achtet nur darauf, dass sich ihre Vorlieben für Chems und Alkohol ändern, wenn ihr ihrer Questreihe folgt.

Kampfrausch erhöht die AP-Regeneration, wenn euer Leben auf unter 25% fällt. Hier kommt es stark auf den Build eures Charakters an, ob sich das lohnt.

7. Paladin Danse

Fundort: Polizeirevier Cambridge, später Die Prydwen

Voraussetzung: “Dienstliche Tour” abgeschlossen

“Dienstliche Tour” abgeschlossen Fähigkeit: Kenne deinen Feind

Kenne deinen Feind Romanze: ja

ja Mag: Bruderschafts-Quests abschließen, Powerrüstung tragen, Siedlungen helfen,

Bruderschafts-Quests abschließen, Powerrüstung tragen, Siedlungen helfen, Mag nicht: Bestechung, Chems, positive Interaktionen mit Ghulen, Kannibalismus

Danse trefft ihr schon sehr früh im Spiel. Ihr fangt ein Notsignal auf, wenn ihr von Sanctuary Richtung Diamond City geht. Schließt die Quest ab und teilt ihm mit, dass ihr euch der Bruderschaft anschließen wollt. Folgt den weiteren Quests und er schließt sich euch an. Mit seiner Powerrüstung räumt Danse gerade zu Beginn des Spiels ordentlich auf und wechselt nach seiner persönlichen Quest sogar in das X1-Modell. Achtet bei dieser Quest nur darauf, dass ihr genug Charisma habt, sonst erlebt ihr eine böse Überraschung. Auch solltet ihr euch die Bruderschaft nicht zum Feind machen, bis ihr alle Aufgaben für ihn abgeschlossen habt.

Kenne deinen Feind erhöht euren Schaden gegen Synths, Ghule und Supermutanten. Da dies drei der häufigsten Gegnerarten im Spiel sind, ist diese Fähigkeit auf jeden Fall immer nützlich.

8. MacCready

Fundort: The Third Rail in Goodneighbor

The Third Rail in Goodneighbor Voraussetzung: ihn anheuern

ihn anheuern Fähigkeit: Fangschuss

Fangschuss Romanze: ja

ja Mag: Stehlen, Schlossknacken, Söldnerarbeit

Stehlen, Schlossknacken, Söldnerarbeit Mag nicht: unnötige Gewalt, bei Verbrechen erwischt werden, moralisch überlegene Antworten

Sobald ihr Goodneighbor erreicht, könnt ihr den grummeligen Söldner einfach anheuern. MacCready ist ein sehr guter Scharfschütze, der sehr gut unterstützen kann, wenn ihr lieber nah an eure Gegner herangeht.

Fangschuss gibt allen Angriffen im V.A.T.S. eine 20% höhere Chance auf Kopftreffer. Super nützlich, außer ihr spielt einen Nahkampfcharakter oder komplett ohne V.A.T.S.

9. John Hancock

Fundort: Old State House in Goodneighbor

Old State House in Goodneighbor Voraussetzung: “Das große Graben” abschließen

“Das große Graben” abschließen Fähigkeit: Isodoping

Isodoping Romanze: ja

ja Mag: nackt sein, Siedlungsgebäude bauen, Chems

nackt sein, Siedlungsgebäude bauen, Chems Mag nicht: Stehlen, Ermorden Unschuldiger, Gier

Hancock begegnet ihr gezwungenermaßen. Nehmt die Quest an, die ihr in einer der kleinen Nebengassen in Goodneighbor erhaltet. Danach folgt er euch als treuer Gefährte. Es ist sehr leicht seine Zuneigung zu erhöhen und er ist ein brauchbarer Kämpfer.

Isodoping erhöht die Zuwachsrate von kritischen Treffern, wenn ihr über 250 RAD Verstrahlung habt. Absolut sinnlos. Kritische Treffer sammeln sich sowieso schnell an, wenn ihr darauf geskillt seid und zu 250 RAD sollte es eigentlich nie kommen.

10. Deacon

Fundort: Railroud HQ

Railroud HQ Voraussetzung: "Spionagehandwerk" beenden und der Railroad beitreten.

"Spionagehandwerk" beenden und der Railroad beitreten. Fähigkeit: Nacht & Nebel

Nacht & Nebel Romanze: nein

nein Mag: Schlösser knacken, Hacken, Hilfe versprechen, friedliche Lösungen

Schlösser knacken, Hacken, Hilfe versprechen, friedliche Lösungen Mag nicht: Gier, Chems, Kannibalismus

Sobald ihr euch auf die Suche nach der Railroad macht, werdet ihr auch sofort Deacon kennenlernen. Er ist ein großartiger Begleiter, der viel Schaden verursacht und ähnlich viel Schaden verträgt wie Paladin Danse in seiner Powerrüstung. Erledigt aber unbedingt seine Quests bevor ihr das Spiel für die Stählerne Bruderschaft oder das Institut beenden wollt, ansonsten macht ihr euch ihn direkt zum Feind.

Nacht & Nebel erhöht die Dauer von StealthBoys um 40% und alle Schleichtattacken verursachen 20% mehr Schaden. Das ist für jeden der Schleicht eigentlich Pflicht.

11. Strong

Fundort: Trinity Tower

Trinity Tower Voraussetzung: “Der Vorhang fällt” abschließen

“Der Vorhang fällt” abschließen Fähigkeit: Berserker

Berserker Romanze: nein

nein Mag: starke Feinde töten, Kannibalismus, Siedlungen helfen, Drohungen

starke Feinde töten, Kannibalismus, Siedlungen helfen, Drohungen Mag nicht: selbstlose Handlungen, Powerrüstungen, Schlösser knacken, friedliche Lösungen

In Boston empfangt ihr ein Radiosignal des Trinity Towers. Hört es euch an und folgt der Quest, um Strong freizuschalten. Zwar ist er sehr stabil mit seinen ungewöhnlich hohen Lebenspunkten, aber ihr könnt ihm nur eine sehr eingeschränkte Bewaffnung zuweisen, die auch andere Supermutanten tragen. Außerdem kann er nicht schleichen, was einigen Spielstilen doch stark im Weg steht.

Berserker gibt euch 20% mehr Nahkampfschaden, wenn ihr unter 25% Lebenspunkten seid. Nicht sonderlich nützlich. Ihr solltet es nicht zu so niedrigen Lebenspunkten kommen lassen, gerade im Nahkampf.

12. Curie

Fundort: Vault 81

Vault 81 Voraussetzung: “Hinter der Wand” beenden

“Hinter der Wand” beenden Fähigkeit: Sanitäter

Sanitäter Romanze: ja

ja Mag: Selbstlos sein, friedliche Lösungen, positiv über Roboter äußern

Selbstlos sein, friedliche Lösungen, positiv über Roboter äußern Mag nicht: Gewalt, Stehlen, Chems

Vault 81 müsst ihr erstmal finden. Sie befindet sich südlich von Oberland Station, die wiederum östlich von Ford Hagen liegt. Besteht den Charisma Check oder besorgt drei Energiekerne, um Einlass zu bekommen. Wie ihr “Hinter der Wand” löst, ist unerheblich, ob sich Curie euch anschließt.

Sie ist mit Abstand eine der besten Begleiterinnen des Spiels, insbesondere, wenn ihr ihre persönliche Quest erledigt. Ihre Trefferpunkte sind höher als die von Strong, selbst wenn ihr weit Level 50 überschritten habt. Zudem gibt sie euch regelmäßig Stimpacks, gegen die Pipers Kaugummis eher alt aussehen.

Sanitäter ist ebenfalls eine der besten Fähigkeiten des Spiels. Fallen eure Lebenspunkte unter 10%, erhaltet ihr einmal am Tag 100 Trefferpunkte. Das rettet euch mit jeder Build bestimmt hin und wieder den Hintern.

13. X6-88

Fundort: Das Institut

Das Institut Voraussetzung: “Menschheit - neu definiert” beenden

“Menschheit - neu definiert” beenden Fähigkeit: Schildharmonien

Schildharmonien Romanze: nein

nein Mag: Powerrüstungen tragen, Terminals hacken, Waffen und Rüstungen anpassen

Powerrüstungen tragen, Terminals hacken, Waffen und Rüstungen anpassen Mag nicht: nackt sein, Chems, selbstlose Handlungen

Er wird euch als Begleiter zugewiesen, wenn ihr den Quests des Instituts folgt. Zwar hat er gute Werte, teilt gut aus und ist ganz nützlich, aber es ändert leider nichts daran, dass X6-88 der wohl langweiligste Begleiter des Spiels ist.

Schildharmonien erhöht eure Energieresistenz um 20 Punkte. Das ist ganz ordentlich und kann man ruhig mitnehmen.

14. ADA (Automatron DLC)

Fundort: Folgt dem Radiosignal, das Automatron startet

Folgt dem Radiosignal, das Automatron startet Voraussetzung: -

- Fähigkeit: -

- Romanze: nein

nein Mag: -

- Mag nicht: -

Ada trefft ihr zwangsläufig während der Quest für den DLC. Ähnlich wie Dogmeat, ist es ihr egal, was ihr tut oder macht. Sie gewinnt nicht an Zuneigung, verliert aber auch keine. Daher hat sie auch keine Fähigkeit für euch. Einzig positiv ist, dass ihr ihren Körper anpassen und sie so zur Mördermaschine umrüsten könnt.

15. Der alte Longfellow (Far Harbor DLC)

Fundort: The Last Plank

The Last Plank Voraussetzung: “Spaziergang im Park” beenden

“Spaziergang im Park” beenden Fähigkeit: Weisheit des Jägers

Weisheit des Jägers Romanze: nein

nein Mag: Alkohol, Geld, Schlösser knacken

Alkohol, Geld, Schlösser knacken Mag nicht: Chems, Mord, Stehlen

Der alte Longfellow hat eine tragische Geschichte, die viel zur Atmosphäre Far Harbors beiträgt. Unterhaltet euch also öfter mit ihm, wenn ihr ihn rekrutiert habt. Ansonsten ist er ein guter Kämpfer, der aber nicht sonderlich viel aushält. Passt auf, wenn ihr euch auf die Seite der Kinder des Atoms schlagt. Das wird er euch nicht verzeihen.

Weisheit des Jägers senkt die Schadens- und Energieresistenzen von Tieren und Seekreaturen um 25%. Besonders in Far Harbor sehr nützlich.

16. Porter Gage (Nuka World DLC)

Fundort: Fizztop Grille

Fizztop Grille Voraussetzung: “Ein ambitionierter Plan” abschließen

“Ein ambitionierter Plan” abschließen Fähigkeit: Blutige Lektionen

Blutige Lektionen Romanze: ja

ja Mag: Waffen anpassen, Mord, Stehlen, Schlösser knacken

Waffen anpassen, Mord, Stehlen, Schlösser knacken Mag nicht: Chems, Alkohol, nett sein, Siedlungen helfen

Porter ist eigentlich ganz ok für einen Raider und der perfekte Begleiter, wenn ihr einen etwas böseren Charakter spielen möchtet. Außerdem teilt er gut aus und hat viele interessante Dialoge innerhalb von Nuka World. Passt aber auf, wenn ihr euch gegen die Raider stellt und die Quest “Open Season” startet, dann wird er feindselig.

Blutige Lektionen gibt 10 Punkte Schadensreduktion und 5% mehr Erfahrung, wenn ihr Menschen tötet. Es lohnt sich, diese Fähigkeit früh freizuschalten, damit ihr den Bonus über den Rest des Spiels hinweg nutzen könnt.

Welcher ist euer Lieblingsbegleiter und warum?