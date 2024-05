Fallout 4: Jacobs Passwort - So bekommt ihr es, um Med-Tek Research zu erkunden

Jacobs Passwort ist Teil einer Quest.

In Fallout 4 gibt es Vieles zu entdecken: Offene und versteckte Ortschaften, unzählige NPCs und fesselnde Quests. Damit ihr bestimmte Ortschaften wie Med-Tek Research erkunden könnt, müsst ihr erst Quests erfolgreich absolvieren. Wir verraten euch deswegen, wie ihr an Jacobs Passwort kommt.

Jacobs Passwort bekommen: Kurz und knapp

Begleiter MacCready rekrutieren MacCreadys Zuneigung auf 250 bringen MacCreadys Quest “Der lange Weg vor uns“ starten und verfolgen MacCready entsperrt dann im Verlauf der Quest Med-Tek Research mithilfe von Jacobs Passwort

Jacobs Passwort ist Teil einer Begleiter-Quest

Zuerst mal vornweg: Wir können euch nicht einfach das Passwort nennen, damit ihr es selbst eintippen könnt. Das muss euer Begleiter Robert Joseph MacCready übernehmen, weil Med-Tek Research ein wichtiger Ort für seine persönliche Quest ist.

Wie mache ich MacCready zu meinem Begleiter?

Dafür müsst ist zur kleinen Stadt Goodneighbor, die sich westlich von Diamond City befindet. Dort angekommen, könnt ihr euch bei The Third Rail eine Konfrontation zwischen MacCready, Winlock und Barnes anschauen.

Danach solltet ihr MacCready als Begleiter rekrutieren können. Das ist jedoch noch nicht alles, denn als Nächstes müsst ihr seine Quest “Der lange Weg vor uns“ starten.

Wie starte ich MacCreadys Quest “Der lange Weg vor uns“?

Damit ihr die Quest starten könnt, muss MacCready mindestens eine Zuneigung von 250 haben. Er wird euch dann bitten, euch um die Gunner zu kümmern, die ihn belästigen. Um seine Zuneigung zu steigern, könnt ihr folgende Sachen machen:

Schlösser knacken

Die Commonwealth Minutemen unterstützen

Gewalttätig gegenüber anderen sein

Erfolgreich beim Lügen oder Erfragen von Geld sein

Den Erfolg eurer Versuche erkennt ihr daran, dass der Hinweis “MacCready gefällt das“ erscheint.

Endlich ist Passwort-Zeit

Wenn ihr also MacCreadys Zuneigung auf 250 gebracht, die Quest “Der lange Weg vor uns“ gestartet und die Gunner besiegt habt, werdet ihr als nächstes zu Med-Tek Research gehen müssen. Dort gibt MacCready dann für euch das Passwort ins Terminal ein und entsperrt so das Gebiet.

Wie ihr seht, gehört Jacobs Passwort nicht zu den Zahlenkombinationen, die sich schnell im Internet nachlesen lassen. Es verlangt einiges an Zeit und Mühe, bis ihr in Fallout 4 an das Passwort kommt und endlich den Ort Med-Tek Research erkunden könnt.

