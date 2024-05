Fallout 4: Far Harbor starten - diese Quest müsst ihr für den DLC abschließen

Nick ist ein wichtiger Charakter für den Fallout 4-DLC Far Harbor.

Fallout 4 hat mehrere Story-DLCs spendiert bekommen, darunter auch die Erweiterung Far Harbor. Um die starten zu können, müsst ihr aber ein paar Voraussetzungen erfüllen. Wir verraten euch, wie ihr euch in den DLC stürzen könnt.

Diese Voraussetzung müsst ihr für den Far Harbor-DLC in Fallout 4 erfüllen und so startet ihr ihn

Bevor ihr mit Far Harbor loslegen könnt, müsst ihr zuerst ein Stück weit in der Story des Hauptspiels fortgeschritten sein. Genauer gesagt müsst ihr die Hauptmission "Erste Hinweise" beenden, die ihr von Nick Valentine in Diamond City bekommt. Habt ihr sie abgeschlossen, bekommt ihr den Detektiv außerdem als optionalen Begleiter.

Theoretisch könnt ihr den DLC jederzeit danach starten, die Bethesda-Seite empfiehlt aber, zumindest die Nachfolge-Mission "Wiedersehen macht Freude" vorher noch abzuschließen.

So startet ihr die DLC-Quest

Habt ihr die nötige Hauptquest abgeschlossen (und natürlich den DLC installiert!), erhält euer Pip-Boy ein neues Signal der Detektei Valentine. Wechselt ihr auf den richtigen Radio-Kanal, startet das automatisch die erste DLC-Quest "Weit weg von zu Hause". Begebt euch dann zur Detektei und sprecht mit Nicks Assistentin Ellie Perkins.

Anschließend geht ihr wie folgt vor:

Begebt euch zum nordöstlichsten Punkt der Karte, der zuvor nicht zugänglich war. Hier findet ihr das Anwesen der Familie Nakano.

Sprecht hier mit Kenji Nakano und danach mit seiner Frau Rei Nakano.

Sammelt die drei Holotapes: Eines findet ihr in der Küche, eines auf einem Regal im Wohnzimmer und das dritte im Safe im Bootshaus in der Nähe des Anwesens.

Der Safe-Schlüssel liegt im Bootshaus auf dem Schreibtisch beim Bilderrahmen.

Geht zurück ins Anwesen und fragt Kenji nach Far Harbor.

Danach erhaltet ihr Zugang zum Boot vor dem Haus und könnt damit nach Far Harbor reisen.

Theoretisch könnt ihr den DLC übrigens auf jedem beliebigen Level starten, sobald ihr die nötige Hauptquest abgeschlossen habt. Er levelt nämlich mit eurem aktuellen Level mit, um euch stets die vorgesehene Herausforderung zu bieten.

Auch wenn ihr natürlich die freie Wahl habt, ob ihr einen Begleiter dabei haben wollt, empfehlen wir euch definitiv, Nick Valentine mitzunehmen. So erfahrt ihr nämlich noch einiges zu seiner Hintergrundgeschichte.