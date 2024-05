Fallout 4: Die besten Stats für den Start- so verteilt ihr die Attributs-Punkte richtig

Das sind eure wichtigsten Attribute in Fallout 4.

Bevor ihr in Fallout 4 in das Ödland ausziehen könnt, müsst ihr zuerst einmal euren Charakter bauen. Dafür müsst ihr Punkte in eure SPECIAL-Werte stecken, also eure Attribute wie Stärke, Ausdauer oder Charisma. Wir geben euch einige Tipps für die Punkteverteilung,

Die besten Stats für den Start in Fallout 4

Insgesamt 21 Punkte könnt ihr in eure Attribute verteilen, wobei jeder Wert von 1 bis 10 geht. Alle Stats haben dabei ihre eigenen Vorteile, was sich für euch lohnt, hängt also auch von eurem Spielstil ab. Wollt ihr im Nahkampf auf Gegner einprügeln, braucht ihr Stärke. Wollt ihr dagegen eure Gegner unentdeckt aus der Ferne mit kritischem Schaden ausschalten, benötigt ihr Beweglichkeit und Glück.

Das bringen die einzelnen Attribute:

Stärke hat Einfluss auf euren Nahkampfschaden und eure Tragekapazität.

hat Einfluss auf euren Nahkampfschaden und eure Tragekapazität. Wahrnehmung beeinflusst eure Genauigkeit mit VATS und euer Geschick beim Schlossknacken.

beeinflusst eure Genauigkeit mit VATS und euer Geschick beim Schlossknacken. Ausdauer steigert eure Trefferpunkte und Strahlungsresistenz.

steigert eure Trefferpunkte und Strahlungsresistenz. Charisma beeinflusst die Preise bei Händlern und eure Gesprächsoptionen.

beeinflusst die Preise bei Händlern und eure Gesprächsoptionen. Intelligenz gibt euch mehr Erfahrungspunkt je Level und macht Hacking leichter.

gibt euch mehr Erfahrungspunkt je Level und macht Hacking leichter. Beweglichkeit beeinflusst euer Schleichen und gibt euch mehr Punkte im VATS.

beeinflusst euer Schleichen und gibt euch mehr Punkte im VATS. Glück steigert eure Chance auf kritischen Schaden und mehr Kronkorken.

Außerdem sind auch einige sehr nützliche Perks an eure Stats geknüpft – wollt ihr euch den Anfang also so leicht wie möglich machen, lohnt es sich, sie euch so früh wie möglich zu holen.

Hier ist unsere Empfehlung der wichtigsten Attribute für den Anfang:

Stärke: 5+

5+ Wahrnehmung: 4+

4+ Ausdauer: 3+

3+ Charisma: 1+ (3+ falls ihr ohne Begleiter unterwegs sein wollt)

1+ (3+ falls ihr ohne Begleiter unterwegs sein wollt) Intelligenz: 4+

4+ Beweglichkeit: 3+

3+ Glück: 5+

Die restlichen drei Punkte könnt ihr dann nach Belieben verteilen. Mit diesen Werten bekommt ihr dann bereits früh im Spiel Zugriff auf einige besonders nützliche Perks. Dazu zählen etwa:

Inselbegabung : Je niedriger eure Intelligenz, desto höher die Chance auf dreifache EXP (benötigt Glück 5)

: Je niedriger eure Intelligenz, desto höher die Chance auf dreifache EXP (benötigt Glück 5) Schleichen : Ihr seid beim Schleichen schwerer zu entdecken (benötigt Beweglichkeit 3)

: Ihr seid beim Schleichen schwerer zu entdecken (benötigt Beweglichkeit 3) Lebensspender : Erhöht eure maximale Gesundheit (benötigt Ausdauer 3)

: Erhöht eure maximale Gesundheit (benötigt Ausdauer 3) Schlossknacker : Ihr könnt fortgeschrittene Schlösser knacken (benötigt Wahrnehmung 4)

: Ihr könnt fortgeschrittene Schlösser knacken (benötigt Wahrnehmung 4) Schnorrer : Ihr findet mehr Munition in Behältern und Leichen (benötigt Glück 2)

: Ihr findet mehr Munition in Behältern und Leichen (benötigt Glück 2) Wissenschaft!: Ihr könnt Waffen und Rüstungen mit fortschrittlichen Mods upgraden (benötigt Intelligenz 6)

Ihr könnt Waffen und Rüstungen mit fortschrittlichen Mods upgraden (benötigt Intelligenz 6) Starker Rücken: Erhöht eure Tragekapazität (benötigt Stärke 6)

Hier empfehlen wir euch auch die wichtigsten Perks für euren Spieldurchlauf:

Falls ihr gemerkt habt, dass ihr nicht alle nötigen Werte für diese Perks habt: Richtig, das ist aber auch nicht zwingend nötig! Ihr könnt eure primären Attribute nämlich später im Spiel auch mit Wackelpuppen und Magazinen noch steigern, sodass ihr euren Zielwert nicht gleich zu Beginn erreichen müsst.