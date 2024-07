Cthulhu-Mythos in Fallout 4: In Dunwich Borers könnt ihr die Taten eines grausamen Kultes nachverfolgen

Das ist nur eines von mehreren gruseligen Bildern, die euch in Dunwich Borers erwarten. Das Areal ist eine Hommage an den Cthulhu-Mythos.

In Fallout 4 widmet sich ein ganzes Areal dem Werk vom Autor H. P. Lovecraft und dem von ihm erschaffenen Cthulhu-Mythos. Deswegen wollen wir euch Dunwich Borers und den Horror dahinter etwas genauer vorstellen.

Dunwich Borers ist der Name eines Steinbruchs, der sich im Nordosten des Commonwealths befindet, östlich vom Slog und westlich von Hugos Loch. Es lohnt sich, Hugos Loch ebenfalls einen Besuch abzustatten, weil wir dort ein Holoband finden, das uns auf das Kommende vorbereitet:

"Die Jungs nerven mich nicht mehr. Das ist gut. Ich glaub' das ist ... was war das ...

Können die denn die Schilder nicht lesen? Höchste Zeit, dass ich wieder in den Steinbruch gehe. Schon zu lang her. Nein, kann ich nicht. Die Jungs würden mich nie reinlassen. Ich könnte sie alle umbringen. Nein, das wäre nicht, was sie wollen würde.

Zeit, mich hinzulegen. Ja. Natürlich. Sie ist geladen.“

Holoband “Dunwich - Hugos Kampf“, Quelle: https://fallout.fandom.com/de/wiki/Dunwich_-_Hugos_Kampf