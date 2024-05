'Ich habe Mitleid mit ihm': Fallout 4-Fan findet den verstörendsten In-Game-Stuhl überhaupt

Leider erwartet uns kein niedlicher Vierbeiner, sondern ein makabrer Stuhl.

Seit dem erfolgreichen Start der Fallout-Serie auf Amazon Prime konnte Bethesdas Spielereihe einige Spieler*innen für sich begeistern, egal ob Wiedereinsteiger*innen oder Neulinge. Dadurch kommen wieder vermehrt interessante Funde aus den Spielen hervor. Wie ein Stuhl aus Fallout 4, der es in sich hat.

Der Ghul-Stuhl

Wir wollen euch den makabren Stuhl natürlich nicht vorenthalten und teilen den Reddit-Post von “krumble411“, dem wir den Fund zu verdanken haben, mit euch:

Diesen Stuhl könnt ihr im Nuka-World DLC von Fallout 4 finden. Er befindet sich im Gebiet der Rudel-Fraktion. Der Ghul darauf bewegt sich sogar noch und ihr könnt ihn auch nicht töten, um ihn von seinem Leid zu erlösen.

User*in “infinitestupidity7“ beschreibt die Grausamkeit der ganzen Angelegenheit ganz gelungen:

„Stellt euch vor, ihr wärt Anwält*in oder so, lebt ein glückliches Leben, bis Bomben fallen, die euch in einen Ghul verwandeln und dazu zwingen, durch Boston für 200 Jahre zu streifen und dabei langsam euren Verstand zu verlieren, nur damit euch jemand in einen Stuhl umwandelt.“ “infinitestupidity7“ auf Reddit

Autsch. Deswegen drücken auch manche User*innen ihr Beileid für den Guhl und sein Schicksal aus. Die meisten nehmen es jedoch tatsächlich mit Humor. “Astharan“ greift das Anwalts-Beispiel auf und schreibt, dass man als Anwält*in ein solches Schicksal hätte kommen sehen müssen. Nichts gegen Anwälte an der Stelle.

An einer anderen Stelle kommen die Fans womöglich einer anderen Angelegenheit auf die Spur: In Fallout 76 soll es einen Stuhl geben, der genau gleich wie derjenige aus Fallout 4 aussieht. Leider haben wir keinen Bildbeweis an der Stelle, doch dies ermöglicht Vermutungen darüber, dass der arme Ghul beinahe 200 Jahre als Stuhl verbracht hat.

Zuletzt möchten wir die Worte von “SillyCalf55796“ aufgreifen, der oder die schreibt, dass das Fallout-Universum weitere solche verstörenden Inhalte benötigt. Das Potenzial ist bei der postapokalyptischen und knallharten Welt allemal da.

Habt ihr ebenfalls mal etwas in einem Videospiel gefunden, das euch auf diese Art verstört hat?