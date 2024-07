Fallout 4-Spieler findet toten Preston Garvey und findet heraus, dass er eine extrem seltene Zufallsbegegnung verpasst hat

Will the real Preston Garvey please stand up?

Durch den Erfolg der Fallout-Serie von Amazon Prime Video erfreut sich auch Fallout 4 erneut großer Beliebtheit. Das 2015 erschienene Rollenspiel von Bethesda sorgt dabei noch immer für Überraschungen. Durch eine große Anzahl an Zufallsbegegnungen fühlt sich jeder Durchlauf einzigartig an und bestimmte Events bleiben euch auch nach unzähligen Stunden verborgen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass im Commonwealth ein Doppelgänger von Preston Garvey herumläuft?

Preston Garvey ist tot, es lebe Preston Garvey!

Falls nicht, geht es euch genau wie Reddit-User*in Strange_Ad4922. In einem Post zeigt sich der Fallout-Fan verwirrt. Im Spiel begegnet ihm nämlich die Leiche von Preston Garvey. Eine kurze Schnellreise später stellt sich heraus, dass eben jener Anführer der Minutemen putzmunter in der Siedlung unterwegs ist.

Das steckt dahinter: In den Kommentaren gibt es wie so oft Aufklärung. Bei dem toten NPC handelt es sich tatsächlich um einen Imitator von Preston Garvey, den ihr im Spiel treffen könnt. Die Begegnung ist allerdings ziemlich selten.

Trefft ihr den Imitator lebend an, bittet er euch um 100 Kronkorken als Unterstützung für die Minutemen. Ihr könnt ihn bezahlen, euch als General der Minutemen ausgeben oder angeben, dass ihr den echten Preston Garvey kennt. In letzteren Fall wird der Imitator vor euch weglaufen. Falls ihr den echten Preston als Begleiter ausgewählt habt, ändert sich leider nichts an der Interaktion.

Die Kommentare unter dem Post sind voll von Spieler*innen, die ähnlich überrascht sind wie OP. ZappBrannigansburner schreibt etwa:

"Ich habe dieses Spiel fast 2000 Stunden lang gespielt und bin nicht ein einziges Mal auf den falschen Preston gestoßen. Schätze, es ist Zeit für 2000 weitere Stunden."

Fallout 4 ist auch knapp neun Jahre nach dem Release noch immer der aktuellste Singleplayer-Ableger der RPG-Reihe. 2018 erschien mit Fallout 76 ein Multiplayer-Teil, der gerade am Anfang aber mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Im April 2024 veröffentlichte Amazon Prime Video die TV-Serie Fallout, die für neues Interesse an den beiden Spielen sorgte. Kurz darauf folgte auch ein Technik-Update für Fallout 4.

Seid ihr dem Imitator von Preston Garvey schon über den Weg gelaufen oder hört ihr gerade zum ersten Mal von ihm? Habt ihr selbst schon seltene Zufallsbegegnungen erlebt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!