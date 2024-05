Fallout 4 Spielzeit - So lange braucht ihr für die Hauptgeschichte und Story-DLCs

Das ist die Spielzeit von Fallout 4.

Mit Fallout 4 entführt uns Bethesda in eine weitläufige postapokalyptische Spielwelt, in der ihr jede Menge Zeit verbringen könnt. In diesem Übersichts-Artikel verraten wir euch die Spielzeit der Hauptgeschichte sowie der DLCs des Rollenspiels.

Fallout 4 - So lange dauert die Hauptgeschichte

Nur die Story: rund 35 Stunden

rund 35 Stunden Story + Extras: 117 Stunden

117 Stunden Completionists: 225 Stunden

Ein Blick auf die Website Howlongtobeat.com zeigt uns, dass die Story von Fallout 4 mit rund 35 Stunden recht kurz ausfällt. Wer möchte, kann allerdings hunderte Stunden durchs Ödland streifen, denn das RPG steckt voller Nebenquests und optionaler Aufgaben. Die realistische Spielzeit dürfte also deutlich länger ausfallen als 35 Stunden, da ihr höchstwahrscheinlich nicht nur strikt den Hauptquests folgen werdet.

Wie viele Quests gibt es in Fallout 4? Laut offiziellem Fallout 4 Wiki verfügt das Hauptspiel über 191 Quests (Haupt- sowie Nebenquests). Wenn ihr alle Add-Ons installiert habt, könnt ihr sage und schreibe 272 Quests absolvieren.

Spielzeiten der Story-DLCs von Fallout 4

Insgesamt sind drei Story-Erweiterungen für das vierte Fallout-Abenteuer erschienen, die jeweils eine eigene Kampagne mit sich bringen:

Far Harbor

Story: 8 Stunden

8 Stunden Story + Extra: 16 Stunden

16 Stunden Completionists: 23 Stunden

Automatron:

Story: 3,5 Stunden

3,5 Stunden Story + Extra: 6 Stunden

6 Stunden Completionists: 5,5 Stunden

Nuka World:

Story: 11 Stunden

11 Stunden Story + Extra: 17 Stunden

17 Stunden Completionists: 24 Stunden

Fallout 4 erschien ursprünglich am 10. November 2015 für PS4, Xbox One und den PC. Im April 2024 erhielt das Rollenspiel ein umfangreiches Next Gen-Upgrade für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC. Im Zuge der gleichnamigen Amazon-Serie hat das fast zehn Jahre alte Spiel wieder einen ordentlichen Aufwind erhalten.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Habt ihr Fallout 4 durchgezockt? Wie viel Zeit habt ihr im Ödland des Commonwealth verbracht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!