Fallout 4 – Die besten Waffen für euren Ausflug ins Commonwealth

Ob Gatlinglaser mit Powerrüstung oder Still und Leise mit dem Messer: Fallout 4 hat für jeden Spielstil die passende Waffe.

Eine der großen Stärken von Fallout 4 ist, wie flexibel ihr spielen könnt. Schleicht ihr mit einer schallgedämpften Pistole durch die Nacht? Oder reißt ihr ganze Häuserblöcke mit Atomwaffen ein? All das funktioniert genauso gut, wie mit einer Axt wild fuchtelnd in den Nahkampf zu rennen. Doch bei so einer Vielfalt kann es manchmal schwer fallen, sich für das passende Werkzeug der Verwüstung zu entscheiden. Wir machen euch die Entscheidung etwas einfacher.

Pistolen: Erlöser

Ihr erhaltet den Erlöser von Deacon, nachdem ihr einige Aufträge für ihn erledigt habt.

Fundort: “Spionagehandwerk” für die Railroad lösen.

“Spionagehandwerk” für die Railroad lösen. Effekt: Höhere Trefferchance im V.A.T.S. und verringerte AP-Kosten.

Der Erlöser hat viele Vorteile, insbesondere, wenn ihr gerne schleicht und das V.A.T.S. benutzt. Mit genug Wahrnehmung trefft ihr mit dieser Pistole auch auf große Entfernungen und erledigt ganze Camps, ohne dass den Gegnern überhaupt auffällt, was gerade passiert. Dank der niedrigen AP-Kosten feuert ihr locker das gesamte Magazin leer, ohne das V.A.T.S. zu verlassen. Zusammen mit Peng-Fu und Sensenmannsprint fegt ihr dann nur so durch Gegnergruppen.

Außerdem skaliert der Schaden mit zwei Fähigkeiten: Revolverheld und Sandmann. Dadurch erreicht ihr noch höhere Schadenswerte. Waffennarr könnt ihr euch übrigens sparen. Tinker-Tom verkauft euch alle Modifikationen für die Waffe.

Gewehre: Wächter des Aufsehers

Den Wächter könnt ihr einfach kaufen. Aber macht das unbedingt, bevor ihr die Quest "Hinter der Wand..." angeht. Denn je nachdem, wie ihr hier entscheidet, könnten manche Händler nicht mehr mit euch reden.

Fundort: In Vault 81 bei Alexis Combes kaufen.

In Vault 81 bei Alexis Combes kaufen. Effekt: Feuert eine weitere Kugel ab

Welchen besseren Schadenseffekt gibt es, als ihn einfach zu verdoppeln? Gar keinen! Den Wächter des Aufsehers könnt ihr euch sehr früh im Spiel besorgen und selbst mit Stufe 100 reichen nur die wenigsten Waffen an ihn heran. Ihr könnt ihm sogar .308 Munition verpassen, um den Schaden noch weiter zu erhöhen.

Insgesamt habt ihr hier eine sehr flexible Waffen, die ihr sowohl im Nahkampf, als auch als Präzisionsgewehr nutzen könnt. Bleibt ihr dabei sogar noch unentdeckt, dann sterben auch Bosse mit einem einzigen Schuss.

Automatische Gewehre: Auf-Gut-Glück-Knarre

Den höchste Schaden des Spiels erreicht ihr über die Kombination mehrerer Damage-Modifikatoren. Daher sind alle Waffen mit Explosionen und einem Schalldämpfer ideal zum ausradieren von Gegnergruppen.

Fundort: Bei der fahrenden Händlerin Cricket kaufen.

Bei der fahrenden Händlerin Cricket kaufen. Effekt: Jeder Schuss fügt 15 Explosionsschaden zu.

Es gibt viele gute automatische Gewehre im Spiel und es scheiden sich die Geister daran, welches das Beste ist. Unsere Wahl fällt auf die Auf-Gut-Glück-Knarre. Jeder Schuss dieser Tommy-Gun explodiert, was Gegnergruppen sehr einfach macht und größere Gegner zurückwirft. Dazu kommt, dass ihr nicht nur den Schaden durch die Fähigkeit Kommando verbessert, sondern auch durch Abrissexperte, womit ihr den Radius der Explosion und den Schaden erhöht. Mit Schalldämpfer und Sandmann wird es dann fast schon lächerlich.

Passt nur in engen Gebieten auf, dass ihr nicht euch selbst, eure Begleiter oder unbeteiligte Zivilisten wegsprengt.

Schwere Waffen: Aeternus (Nuka World DLC)

Aeternus ist besonders stark, da ihr mit einem Bug unendlich Munition habt. Das macht den Laser zum idealen Begleiter für Spieler*innen, die Powerrüstungen nutzen und ihre Fusionskerne sparen müssen.

Fundort: “Kampf ohne Moral” in Nuka World abschließen und vom Raubritter erbeuten.

“Kampf ohne Moral” in Nuka World abschließen und vom Raubritter erbeuten. Effekt: Unendliche Magazingröße

Dieser Gatlinglaser ist im ersten Moment etwas verwirrend. Unendliche Magazingröße bedeutet normalerweise, dass ihr die Waffe nicht nachladen müsst. Im Falle des Aeternus jedoch habt ihr unendlich Munition. Das ist ein Bug, bei dem die Waffe nur einen Teil eines eurer Fusionskerne verbraucht und dann einfach weiter feuert.

Solltet ihr keine Bugs ausnutzen wollen oder Nuka-World nicht besitzen, dann ist die Alternative Letztes Urteil vom Ältesten Maxton. Dafür müsst ihr ihn allerdings in einer Mission töten, die ihr nur erreicht, wenn ihr euch nicht auf Seiten der Stählernen Bruderschaft stellt.

Nahkampfwaffe: Kehlenschlitzer (Nuka World DLC)

In einer Welt mit raketengetriebenen Vorschlaghämmern ist ausgerechnet ein kleines Messer eine der stärksten Waffen im Commonwealth.

Fundort: Bei Katelyn Alden in Nuka-Town kaufbar.

Bei Katelyn Alden in Nuka-Town kaufbar. Effekt: Fügt zusätzlich 25 Blutungsschaden zu.

Bei Nahkampfwaffen sind sich die meisten Spieler*innen uneins, was hier wirklich die beste Waffe ist. Das hängt stark davon ab, ob ihr eher einen Build mit Schleichen spielt, oder nicht. Daher haben wir uns für den Kehlenschlitzer entschieden, der sowohl einen heimlichen Spielstil, als auch einen etwas offensiven unterstützt.

Als kleine Klinge braucht der Kehlenschlitzer nicht viel AP, wenn ihr mit V.A.T.S spielt. So könnt ihr selbst Gruppen schnell erledigen. Aber auch gegen einzelne Ziele ist die Waffe gut geeignet, da jeder Schlag den Blutungsschaden zufügt. Solltet ihr vom Schleichen aus zuschlagen, dann ist sowieso alles direkt tot. Klappt es nicht, so werden die Blutungen den Schleichschaden mit zwei, drei Hieben locker ausgleichen.

Geheimtipp: Kampfflinte mit Blutung

Fundort: Zufällig von legendären Feinden erbeuten.

Zufällig von legendären Feinden erbeuten. Effekt: Jeder Schuss fügt Blutungen hinzu.

Schrotflinten sind sehr mächtig in Fallout 4. Sie fügen überdurchschnittlichen Schaden zu und ihre Munition findet man fast in jeder Truhe. Leider sind die legendären Flinten, wie Gerechtigkeit und Le Fusil Terribles, eher schlecht. Doch mit etwas Glück könnt ihr von jedem Feind eine der besten Waffen des Spiels erbeuten.

Jeder legendäre Feind, den ihr erledigt, lässt eine legendäre Waffe oder ein Rüstungsteil fallen. Bekommt ihr dabei eine Schrotflinte, die Blutungen verursacht, dann könnt ihr ab dem Zeitpunkt alle anderen Waffen zu Hause lassen. Denn Fallout berechnet Blutungsschaden nicht nach eurem Waffenschaden, sondern nach der Anzahl der Treffer. Da jeder Schuss aus einer Schrotflinte mehrere Treffer verursacht und damit auch mehrere Blutungen auf das Ziel gelegt werden, braucht ihr für alle Gegner nur noch einen Schuss. Der muss nicht mal viel Schaden verursachen, denn die 12 Blutungen erledigen den Rest und ignorieren dabei auch noch die Rüstung von Gegnern.

Was ist eure liebste Waffe aus Fallout 4?