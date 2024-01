Fallout 5 in New Orleans - Fan-Map zeigt überschwemmte Open World mit Sümpfen und wir sind hooked

Fallout 5 in New Orleans klingt wirklich verlockend und könnte richtig cool werden.

Ein Fallout-Fan spielt komplett durch, wie es werden könnte, würde Fallout 5 in und um New Orleans spielen. Dabei kommt nicht nur einiges an spannender Lore zustande, sondern auch eine ganze Map der Spielwelt. Beides hat es wirklich in sich, sieht richtig cool aus und stößt dementsprechend bei der Community auch auf große Begeisterung.

Fallout 5: So cool und spannend könnte die Map sein, wenn der nächste Teil in New Orleans spielen würde

Darum geht's: Leider wird es noch eine kleine Ewigkeit dauern, bis Fallout 5 irgendwann erscheint. Aber das macht nichts, so bleibt mehr Zeit für spannende Gedanken-Experimente wie dieses hier. Dabei dreht sich alles um die Frage, wie Fallout 5 wohl aussehen könnte, wenn es in New Orleans spielen würde. Die simple Antwort lautet 'verdammt cool'.

Hier könnt ihr euch direkt erst einmal die Fan-Map dazu ansehen:

Das ist die Story dazu: New Orleans soll im Jahr 2077 nicht direkt von Atombomben getroffen worden sein. Dafür wurde die Gegend dann aber später durch eine Reihe an radioaktiven Hurrikans verwüstet und die Stadt in weiten Teilen überschwemmt. Innerhalb der Mauern existiert trotzdem noch ein relativ normales Leben und es gibt dank des Hafens sogar internationale Handelsbeziehungen.

Spannend wird es dann aber natürlich vor allem außerhalb der Stadt, in der wir auf mutierte Schnapp-Schildkröten, Alligatoren und viel anderes Getier treffen. Auch eine komplett neue, humanoide Mutanten-Spezies macht sich in den Sümpfen Louisianas breit. Dazu gibt es natürlich jede Menge Voodoo, die Kirche und vieles mehr.

Gameplay-technisch wäre das alles ganz besonders spannend, weil wir zum einen vor allem auf die Fortbewegung zu Wasser festgelegt wären. Es soll neben Barken und Mississipi-Dampfern aber auch nukleare Luftschiffe und mutierte Insekten geben, auf denen wir reiten können. Spielerisch würde sich dieses Fan-Fallout 5 eher an Fallout und Fallout 2 orientieren und sich vor allem um den Aufbau drehen.

Besonders interessant wirkt die Idee des Urhebers und Redditors namens omega-If, die stählerne Bruderschaft komplett aus dem Spiel zu lassen. Es würde seiner Meinung nach nur wenig Sinn ergeben, sie hier auftauchen zu lassen, könnte sich aber einen DLC dazu vorstellen. Ebenfalls spannend: Die diversen eingezeichneten Punkte auf der Map und was sich dahinter verbergen könnte.

Aber, um das nochmal ganz deutlich zu machen: Selbstverständlich gibt es noch keine offiziellen Ankündigungen zu Fallout 5. Wir wissen nicht, ob der nächste Teil der Reihe wirklich in New Orleans spielt. Bisher handelt es sich hierbei nur um Fan-Spekulationen und Wünsche der Community. Ihr solltet das Ganze dementsprechend mit Vorsicht genießen.

Wie gefällt euch die Idee, Fallout 5 in New Orleans anzusiedeln? Was sagt ihr zu der Map und den Story-Ideen?