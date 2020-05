Seit Veröffentlichung des Wastelanders-Updates im April 2020 für Bethesdas Fallout 76, hat sich im Rollenspiel so einiges getan. Hattet ihr nach dem überaus holprigen Start des Spiels vor dem Ganzen noch eine zweite Chance zu geben, haben wir eine gute Nachricht für euch. Die kommenden Tage könnt ihr kostenlos in das Endzeit-Szenario schlüpfen.

Die Test-Phase startet am: Donnerstag, 14. Mai

Donnerstag, 14. Mai Die Test-Phase endet am: Montag, 18 Mai

Los geht's laut Info der Seite Eurogamer bereits heute um 18 Uhr. Die Free Trial könnt ihr auf PS4, Xbox One und PC nutzen.

Welche Inhalte kann ich spielen? Kurz gesagt: die komplette Fallout 76-Erfahrung samt Wastelanders.

Das Wastelanders-Update nahm sich einem der größten Kritikpunkte von Fallout 76 an. So trefft ihr in der Spielwelt Appalachia jetzt auch auf menschliche NPCs und könnt via Dialogsystem mit ihnen kommunizieren. Was sich sonst noch getan hat, haben wir euch hier zusammengefasst:

neue Hauptquest-Reihe (ca. 15 Stunden)

NPC-Begleiter mit eigenen Quests

2 Fraktionen (Siedler & Raider)

neue Events & Daily Quests

neue Waffen

neue Gegner

Lohnt der Abstecher nach Appalachia?

Kollegin Linda, die Wastelanders für die GamePro getestet hat, hat Appalachia mit einem weit positiveren Eindruck verlassen. Das Update bringt frischen Wind ins Spiel, der mit einem Hauch Nostalgie kommt, der an die früheren Teile erinnert. Ihren ausführlichen Test könnt ihr euch hier durchlesen:

46 0 Mehr zum Thema Fallout 76 Wastelanders im Test: Ein viel besseres Spiel!

Im Kern bleibt Fallout 76 trotz Änderungen jedoch weiterhin ein Online-RPG, das seinem grundsätzlichen Spielprinzip treu bleibt und auch viele der alten Probleme weiterhin beinhaltet.

Werdet ihr Appalachia nochmal einen Besuch abstatten oder habt das bereits getan? Wie ist euer Eindruck?