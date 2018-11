Fallout 76 - Spielerzahl ist trotz Problemen gigantisch

Fallout 76 erweist sich nicht nur in unserem Test als Ödland voller Baustellen. Sowohl bei Kritikern als auch bei Fans erntete Bethesdas Online-RPG harsche Worte. Neben der Technik wird insbesondere die schwache Story kritisiert.

Das hält viele Spieler aber nicht davon ab, sich aktuell regelmäßig ins postapokalyptische West Virginia zu stürzen.

Trotz deutlicher Probleme wird das Online-RPG nämlich sehr gut angenommen, was an der Beliebtheit der Marke und der entsprechend großen Fanbase liegen dürfte.

Wie Bethesda in einem aktuellen Blogpost verkündet, spielen tummeln sich gerade Millionen von Spielern im Ödland von Fallout 76.

Eine genaue Zahl nennen die Macher aber nicht.

Im selben Blogpost verspricht Bethesda Patches, die etliche Verbesserungen ins Spiel bringen sollen. Das erste Update erscheint am 4. Dezember und erhöht unter anderem die Lagerkapazität der Kiste. Ein Aspekt, der schon seit der Beta von Fans kritisiert wird.

Mehr Infos zu kommenden Patches findet ihr hier:

Kommende Updates zu Fallout 76

Was Bethesda in Zukunft verbessern will