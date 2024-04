Fallout 76: Teddybären finden - bester Fundort für die tägliche Quest und alle 14 einzigartigen Teddys

So findet ihr am einfachsten Teddybären in Fallout 76.

Teddybären gelten in Fallout 76 eigentlich als Müll, der nicht viel wert ist. Hin und wieder müsst ihr die knuddeligen Kuscheltiere aber für eine tägliche Quest finden – oder ihr wollt eure Sammlung vervollständigen und alle 13 einzigartigen Bären finden. Hier findet ihr die besten Orte für die Suche.

Sammle Teddybären – der beste Fundort für die tägliche Quest

Wollt ihr einfach nur eure täglichen Aufgaben abschließen und dafür die bis zu neun Teddys finden, müsst ihr nicht lange suchen. Es gibt nämlich einen perfekten Ort dafür. Ganz im Norden der Karte liegt ein Ort namens Knife Edge. Er befindet sich nördlich des Palastes des verschlungenen Pfades und östlich von Wavy Willards Wasserpark.

Ein kleines Stück nord-östlich von Knife Edge findet ihr eine zerstörte Hütte, wo jede Menge Teddybären rumliegen. Einige findet ihr direkt auf dem Boden, springt ihr aber hoch zum zerstörten Dachboden, findet ihr noch weitere.

Hier ist der Fundort der Teddybären auf der Karte:

Bei der roten Umkreisung rechts von Knife Edge findet ihr ganz leicht jede Menge Teddybären. (Bild: fo76map.com)

Mehr Guides zu Fallout 76: Fallout 76 - Wie ihr eine Atombombe zündet und was ihr damit anrichtet von Linda Sprenger

So findet ihr alle 14 einzigartigen Teddybären

Gehört ihr tatsächlich zu den Sammler*innen, könnt ihr 14 einzigartige Teddys im Ödland finden. Diese Teddys gibt es:

Teddybär

Hummel

Makelloser Teddybär

Genosse Shubs

Kleiner Schmuser (Lil’Ginger Snuggles)

Kaugummi-Bär

Plüsch-Eisbär

Quantum-Bär

Importierter Panda

Plüschgrizzly

Gruselteddy

RAD-Bär

Schmutziger alter Teddybär

Souvenier-Bär

Sucht ihr nach einem bestimmten Bären, ist neben dem oben bereits erwähnten Knife Edge besonders der Rummelplatz im Tyler County eine sehr gute Anlaufstelle. Er befindet sich westlich von Wavy Willards Wasserpark und nördlich von Vault 76.

Hier findet ihr nämlich fast alle einzigartigen Bären, bis auf den den schmutzigen alten Teddybären und den Souvenier-Bär.

Hier findet ihr die Fundorte der meisten Teddys auf dem Rummelplatz im Tyler County auch im Video ab Minute 1:55:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Den schmutzigen alten Teddybären findet ihr in den Höhlen unter Harpers Ferry ganz im Osten der Karte, im Video ab Minute 3:45 zu sehen. Den Souvenier-Bär könnt ihr dagegen ganz im Süd-Osten der Karte finden, nämlich im Verlorenen Heim. Hier liegt er in einem Hundehaus. Im Video seht ihr das ab Minute 4:21.