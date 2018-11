Fallout 76 - Durchgehend schwach: Tests & Wertungen in der Übersicht

Fallout 76 lädt uns seit dem 14. November auf Online-Abenteuer im Ödland von Appalachia ein. Mittlerweile haben viele Seiten ihre Tests zum Multiplayer-Fallout veröffentlicht - und der bisherige Wertungsspiegel zeichnet ein ernüchterndes Bild.

Bei 47 Kritiken liegt der Durchschnittswert auf Open Critic bei 55 Punkten. Bei Metacritic sieht's nicht besser aus. Auf der Xbox One bringt es das Spiel auf 52 Punkten bei 12 Kritiken, auf der PS4 sind es 50 Punkte bei 20 Kritiken.

Achtung: Da auf Metacritic bisher aber nur so wenig Testwertungen verzeichnet sind, müssen wir die aktuellen Punktzahlen mit Vorsicht genießen - noch sind sie nicht aussagekräftig.

Hier aber schon einmal ein Überblick aller Fallout 76-Testwertungen der wichtigsten internationalen Seiten, die bislang online sind:

Reviews zu Fallout 76 im Überblick

Seite Wertung GamePro 64/100 Forbes 5.0/10 GamingBolt 4.0/10 PushSquare 3.0/10 GamesRadar+ 50/100 Guardian 40/100 Game Informer 60/100 Niche Gamer 65/100 Twinfinite 50/100 Xbox Achievements 65/100 PlayStation Lifestyle 60/100 Open Critic* 55 Meta Critic* 52 (Xbox)/50 (PS4)

*Abgerufen am 22. November 2018 um 9:55 Uhr.

Was macht Fallout 76 falsch? Lest es in unserem Test

In unserem Test erweist sich Fallout 76 als Online-Ödland voller Baustellen. Warum lest ihr in unserem Review:

Fallout 76 im GamePro-Test

Ein Online-Ödland voller Baustellen

Fallout 76 ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich.