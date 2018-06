Lieber ein "richtiges" Fallout 5 mit Singleplayer-Fokus statt Fallout 76s Multiplayer-Server: Die Hardcore-Fans der postapokalyptischen Rollenspiel-Serie sind skeptisch, was Bethesda Game Studios neuen Always-online-Titel angeht. Game Director Todd Howard beruhigt im großen GameStar-Interview (englische Originalversion exklusiv bei GameStar Plus) die aufgebrachten Gemüter. Gefragt nach Fallout 5, The Elder Scrolls 6 und einem möglichen TES 7, sagt Howard: "Ich glaube, diese Spiele wollen wir weiter als Singleplayer-Titel entwickeln. Darauf wird unser Fokus liegen."

Hier geht es zum deutschlandexklusiven Interview mit Todd Howard

Fallout 76-Interview mit Todd Howard

»Nicht so ein krasser Umbruch wie bei Fallout 3« - GameStar TV für alle

Im Interview wollten wir wissen, ob die neuen Multiplayer-Experimente mit Fallout 76 die komplette Serie beeinflussen werden und die Zukunft von Fallout und The Elder Scrolls auch im Mehrspielermodus liegt. Dies bestritt Todd Howard, ließ aber offen, ob neben dem wichtigen Solomodus auch Online-Elemente in die Spiele einfließen werden: "Vielleicht werden sie dazu einen sozialen Aspekt haben, den wir noch nicht designt haben, mal sehen."

Laut Howard handelt es sich bei Fallout 76 um eine Art erstes Experiment, um zu sehen, was für neue Ideen in der Fallout-Serie umgesetzt werden können - besonders in Bezug auf den Mehrspielermodus. "Ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, so etwas auszuprobieren, anstatt es bei einem Singleplayer-Spiel zu versuchen." Aber der wichtigste Mann bei Entwickler Bethesda Game Studios legt Wert darauf, dass die Spielidee von Fallout 76 nicht automatisch auf Fallout 5 durchschlagen müsse: "Wir behandeln diese Spiele unabhängig voneinander."

Zum Fallout 76-Release am 14. November 2018 dürfen Fans von Koop- und PvP-Spielen im Multiplayer-Ödland durchstarten zum gemeinsamen Spielen auf PC, PS4 und Xbox One.