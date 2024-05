Das beste Fallout: Alle 6 Rollenspiele im Community-Ranking - Das ist der Sieger

Wir verraten euch, wie euer eigenes Fallout-Ranking aussieht.

Fallout ist gerade wieder ein großes Thema. Schließlich kommt die Amazon-Serie richtig gut an und passend dazu hat Fallout 4 auch noch neun Jahre nach Release ein großes Update bekommen. Wir wollten daher von euch wissen, welcher Ableger euer liebster ist.

Zur Wahl standen aber nur die sechs Hauptreihen-RPGs, weitere Titel haben wir in unserer Umfrage ausgeklammert. Hier erfahrt ihr, wie euer Ranking aussieht (zuletzt abgerufen am 24. Mai, 11:31 Uhr).

Das Fallout-Ranking der GamePro-Community

Platz 6: Fallout ( 1%, 13 Abstimmungen ): Das erste Fallout ist bereits im Jahr 1997 erschienen und wurde von Black Isle entwickelt. Es erhielt damals mit einem Metascore von 89 die zweithöchste Kritik-Wertung der Reihe und war sicherlich ein tolles RPG, inzwischen ist es aber natürlich sehr retro.

( ): Das erste Fallout ist bereits im Jahr 1997 erschienen und wurde von Black Isle entwickelt. Es erhielt damals mit einem Metascore von 89 die zweithöchste Kritik-Wertung der Reihe und war sicherlich ein tolles RPG, inzwischen ist es aber natürlich sehr retro. Platz 5: Fallout 2 ( 3%, 68 Abstimmungen ): Nur ein Jahr später erschien bereits der zweite Teil, der auf dem ersten aufbaut, aber für mehr Zugänglichkeit sorgt. Auf Metacritic erhielt der Nachfolger "nur" eine 86 und damit drei Punkte weniger, bei euch ist er dagegen einen Platz weiter vorne als der Vorgänger.

( ): Nur ein Jahr später erschien bereits der zweite Teil, der auf dem ersten aufbaut, aber für mehr Zugänglichkeit sorgt. Auf Metacritic erhielt der Nachfolger "nur" eine 86 und damit drei Punkte weniger, bei euch ist er dagegen einen Platz weiter vorne als der Vorgänger. Platz 4: Fallout 76 ( 4%, 88 Abstimmungen ): Der neueste Ableger aus dem Jahr 2018 kam mit Multiplayer-Ansatz daher und hatte einen wirklich schweren Start. Das Spiel litt unter Bugs und einer einfach viel zu leeren Spielwelt. Inzwischen hat Bethesda mit Patchs nachgebessert und der Titel sichert sich bei euch immerhin einen vierten Platz.

Platz 3: Fallout 3 ( 19%, 443 Abstimmungen )

Fallout 3 (2008)

Auf dem dritten Platz landet passenderweise Fallout 3 und somit der erste Titel, der von Bethesda entwickelt wurde. Bei Metacritic konnte das 2008 erschienene RPG den höchsten Score der Serie abräumen, nämlich eine 93.

Mit Teil 3 änderte sich einiges in der Serie. So gab es erstmals eine dreidimensionale Open World, die ihr aus der Egoperspektive erkunden konntet und eine Story mit mehr Tiefgang.

Platz 2: Fallout: New Vegas ( 31%, 735 Abstimmungen )

Fallout: New Vegas

Bei New Vegas aus dem Jahr 2010 übernahm dann wiederum ein anderer Entwickler das Ruder, nämlich Obsidian. Der Titel gehört allgemein bei Spieler*innen nicht nur zu den beliebtesten Fallouts, sondern auch zu den beliebtesten Rollenspielen überhaupt.

Grund dafür ist unter anderem die große Freiheit im Mojave Ödland. Quests lassen sich oft auf ganz unterschiedliche Weisen lösen und auch die Story kam richtig gut an. Nichtsdestotrotz gab es auf Metacritic "nur" die 84 und bei euch musste sich das Spiel immerhin lediglich einem anderen Serienteil geschlagen geben.

Platz 1: Fallout 4 ( 43%, 1.010 Abstimmungen )

Fallout 4

Während ihr bei den Plätzen 6 bis 3 noch genauso entschieden habt wie wir in unserem redaktionellen Ranking, sind die ersten beiden Positionen auf dem Siegertreppchen vertauscht: Bei euch hat Fallout 4 das Rennen gemacht. Auf Metacritic bekam das Spiel eine 87.

Mehr über das Update: Großes Fallout 4-Update mit vielen Grafikverbesserungen ist da: Änderungen und alle Infos zum neuen Patch von Chris Werian

Der 2015 von Bethesda veröffentlichte Teil ist auch der neueste Singleplayer-Ableger, was natürlich zur aktuellen Beliebtheit beitragen dürfte. Fallout 4 überzeugte aber außerdem mit höherer Zugänglichkeit, die es gerade für Neulinge, die jetzt dank der Serie Blut geleckt haben, beesonders interessant macht.

So wurden die Gameplay-Mechaniken etwas heruntergebrochen und die Actionpasagen verbessert. Inwiefern sich außerdem das neue Update bemerkbar macht, lest ihr in unserem oben verlinkten Artikel.

Seid ihr davon ausgegangen, dass die Reihenfolge so ausfällt?