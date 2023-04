Fallout-Controller wie diese beiden hier gibt es leider nicht im regulären Handel, aber dafür sehen sie wirklich fantastisch aus.

Es gibt Controller-Sondereditionen, die wirklich nichts Besonderes sind (wie dieser DualSense zu Hogwarts Legacy). Dann gibt es da aber auch noch Custom-Controller, denen man ansieht, wie viel Herzblut in die Arbeit an ihnen geflossen ist. Wie bei diesen beiden selbstgemachten Spezial-Controllern für PS5 und Xbox Series S/X im Fallout-Look. Die sind nicht einfach nur ein Hingucker, sondern rundherum extrem gelungen.

PS5- und Xbox Series S/X-Controller lassen Herzen von Fallout-Fans höher schlagen

Darum geht's: Devin L. Smith aka End of Line Designs schraubt schon seit einer kleinen Ewigkeit an ganz besonderen Controllern, die es in sich haben. Die Custom-Modelle erscheinen nicht in Serie, dafür fließt aber jede Menge Liebe in die Projekte.

Fallout-Controller par Excellence: Eines seiner neuesten Projekte besteht in zwei Fallout-Controllern. Einen gibt es für die PS5, also als DualSense-Controller, einen anderen für die Xbox Series S/X. Beide sehen unterschiedlich aus und begeistern mit vielen liebevollen Details.

Hier könnt ihr euch gleich beide zusammen in einem Video ansehen:

PS5-Controller mit Bildschirm: Diese sehr spezielle Sonderanfertigung des DualSense-Controllers für die PS5 ähnelt einem Pip-Boy, wie ihr ihn aus den Fallout-Spielen kennt. Das liegt am beleuchteten Screen, der sich über dem Touchpad befindet. Wollt ihr die Fläche benutzen, lässt sich der Bildschirm darüber hochklappen.

So sieht der Custom-Controller aus der Nähe aus:

Der Xbox Series S/X-Controller steht dem in nichts nach. Auch die Xbox-Version des Fallout-Gamepads ist selbstverständlich voll funktionstüchtig. Hier könnt ihr den Mini-Bildschirm in der Mitte wie gewohnt zum An- und Ausschalten des Controllers benutzen.

Hier könnt ihr euch das Teil noch genauer ansehen:

Beide sind natürlich nicht die ersten coolen Custom-Controller, die End of Line-Designs fabriziert hat. Ganz im Gegenteil. Neben haufenweise Steampunk-Controllern und spezielle Versionen zu einzelnen Spielen wie Dishonored gibt es auch schon ältere Fallout-Versionen wie diese hier:

Mit solchen Gerätschaften ausgestattet, hätte uns das Ödland in Fallout 3, Fallout 4 oder Fallout 76 mit Sicherheit nichts anhaben können.

Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten: Da diese speziellen Sondereditionen nicht in Serie und massenhaft produziert werden, sind sie bereits ausverkauft. Selbst wenn ihr also tief in die Tasche greifen wollen würdet, um euch welche zu sichern, hättet ihr gar nicht die Möglichkeit dazu.

Wie gefallen euch die Controller und vor allem: Welchen der beiden findet ihr besser?