Hogwarts Legacy bekommt limitierten PS5-Controller, aber zum Glück nicht in Deutschland

Hogwarts Legacy ist trotz der Kontroversen und Boykott-Aufrufe jetzt schon eines der erfolgreichsten Videospiele des Jahres. Kein Wunder also, dass auch ein limitierter PS5-Controller im Hogwarts Legacy-Look erscheint. Der dürfte aber wohl nur manchen Fans des Spiels gefallen, aber es gibt ohnehin einen Haken an der Sache.

Ein DualSense-Controller im Hogwarts Legacy-Look kommt

So sieht der Controller aus: Auf dem Touchpad des in schwarz gehaltenen DualSense-Controllers ist Harry Potters Zauberschule Hogwarts selbst abgebildet. Auf den Griffen des PS5-Drückers sind einige geschwungene Linien zu erkennen, die an Tribal- oder Wandtattoos erinnern:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Mehr dazu und zu unserem Umgang damit lest ihr hier: 0 14 Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben

Der PS5-Controller erscheint (zum Glück!) nicht in Deutschland

Das Problem: Der DualSense im Hogwarts-Look wird nicht in Deutschland erhältlich sein. Stattdessen erscheint die limitierte Edition des PS5-Controllers nur in Großbritannien und den USA. Dort kann das Gerät vorbestellt werden und es soll dann am 28. Februar regulär auf den Markt kommen beziehungsweise ausgeliefert werden (via: GamesWirtschaft).

Dass wir in Deutschland leer ausgehen, ist aber nicht schlimm. Denn das Teil ist wirklich nicht hübsch. Der Controller sieht einfach wie ein schwarzer DualSense aus, auf den ein paar Sticker geklebt wurden. Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters bzw. der Betrachterin, aber da macht der God of War-Controller doch schon mehr her. Und auch Kollegin Annika bleibt da lieber bei ihrem Camouflage-DualSense, den sie bereits liebevoll als ihr "kleines hässliches Entlein" betitelt. Wir trauern dem Release dieses Dings jedenfalls nicht groß hinterher.

Mehr zum Spiel findet ihr hier oder in unseren GamePro-Guides zu Hogwarts Legacy:

Wann erscheint Hogwarts Legacy? Eigentlich heute, am 10. Februar. Einige Vorbesteller*innen konnten allerdings schon drei Tage vorher spielen, manche inoffiziell sogar noch früher. Aber das gilt nur für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Die PS4- und Xbox One-Fassung kommt erst im April, die Nintendo Switch-Version sogar erst Ende Juli.

Wie findet ihr den Controller und was sagt ihr dazu, dass er nicht in Deutschland erscheint?