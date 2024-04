Das wars mit der Produktivität: Dieses von Fallout inspirierte Spiel in Excel (!) könnt ihr nebenbei auf der Arbeit spielen

Daumen hoch für alle Arbeiter*innen, die jetzt heimlich in Excel quasi Fallout spielen können.

Die Fallout-Marke legt aktuell einen Siegeszug sondergleichen hin: Dank der Amazon-Serie erfreuen sich auch die Spiele wieder größter Beliebtheit. Das treibt teils kuriose Blüten wie dieses Fanprojekt hier.

Weil der Urheber schon immer mal ein Spiel programmieren wollte, sich aber vor allem mit Excel auskennt, hat er aus der Not kurzerhand eine Tugend gemacht. Soll heißen: Ihr könnt jetzt innerhalb des schnöden Office-Tools das Ödland erkunden, Quests erledigen und Kämpfe bestehen.

Sagt adé zur Produktivität: Dieser Fallout-Fan hat ein RPG-Adventure gebastelt, das ihr innerhalb von Excel spielen könnt

Darum geht's: Die Story orientiert sich nah an den bisher veröffentlichten Fallout-Spielen und versetzt uns ins postapokalyptische Mercer des Jahres 145 im zweiten Zeitalter. Die Bomben haben fast alles zerstört und die Menschheit ordentlich zurückgeworfen. Aber das bietet natürlich jede Menge Raum für Abenteuer.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Fallout in Excel: Falls ihr euch immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen könnt (uns geht es ähnlich) – ja, man kann in Excel offenbar sogar mehr als nur rudimentäre Spiele programmieren. In diesem hier könnt ihr allerlei Quests erledigen und gegen jede Menge Gegner kämpfen. Mit einer Map, diversen Bildern und natürlich haufenweise Daten.

Das Spiel setzt auf zwei große Bereiche:

Erkunden und Quests: Im zentralen Map-Hub des Spiels könnt ihr mit eurer Party (der rote Kreis) die Gegend erkunden. Es gibt Ortschaften (lila) und grünes Land, das ihr durchqueren könnt (entweder Farmland oder Ebenen). Mit Hilfe der Pfeilbuttons bewegt ihr euch und es gibt sogar einen richtigen Questlog.

Im zentralen Map-Hub des Spiels könnt ihr mit eurer Party (der rote Kreis) die Gegend erkunden. Es gibt Ortschaften (lila) und grünes Land, das ihr durchqueren könnt (entweder Farmland oder Ebenen). Mit Hilfe der Pfeilbuttons bewegt ihr euch und es gibt sogar einen richtigen Questlog. Kämpfe: Im Battle-Modus bekommt ihr es mit Feinden zu tun, die häufig in der Überzahl sind. Die Kämpfe lassen sich auch komplett abschalten, aber ansonsten basiert das System lose auf einem stark vereinfachten Rollenspiel-Gerüst wie bei Dungeons and Dragons. Ihr steigt mit euren Figuren nur durch das Kämpfen Stufen auf und müsst die folgenden Elemente bedenken: Initiative : Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und zu Beginn jeder Auseinandersetzung wird die Reihenfolge ausgewürfelt. Bewegung und Reichweite : Ihr könnt nur angreifen, wenn ihr nah genug dran seid und müsst die Unterschiede einzelner Kreaturen beachten. Trefferchance : Basierend auf der Rüstungsklasse und dem Zufall wird ausgewürfelt, ob ein Angriff trifft oder nicht. Schadensberechnung : Je nach Waffe und Attacke habt ihr unterschiedliche Chancen darauf, Schaden zu machen. Je höher euer Level ist, desto mehr teilt ihr aus und ihr findet die Details dazu im Character Stats-Bildschirm.

Im Battle-Modus bekommt ihr es mit Feinden zu tun, die häufig in der Überzahl sind. Die Kämpfe lassen sich auch komplett abschalten, aber ansonsten basiert das System lose auf einem stark vereinfachten Rollenspiel-Gerüst wie bei Dungeons and Dragons. Ihr steigt mit euren Figuren nur durch das Kämpfen Stufen auf und müsst die folgenden Elemente bedenken:

So sieht das Ganze aus:

Offiziell ist das natürlich nicht und es handelt sich dabei ausdrücklich um ein Fan-Projekt ohne Lizenz. Aber inspiriert wurde das Fallout-in-Excel-Spiel natürlich trotzdem sehr stark von den Fallout-Spielen.

Weil es für alle, die von der neuen Amazon-Serie motiviert wurden, aber keine neuen Spiele gibt (sondern nur die trotz der Updates mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Fallout 4 und Falloput 76), behelfen sich findige Fans eben auf diese Art und Weise.

Wie gefällt euch die Idee und habt ihr schon mal ein Spiel innerhalb von Excel gesehen oder gar gespielt?