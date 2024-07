Der Fallout-Erfinder verrät, wie viele Vaults es eigentlich geben sollte - und es sind viel mehr, als wir kennen

Da gibt es wohl noch so einige Bunker, die wir in Fallout entdecken könnten.

Die Welt von Fallout ist ohnehin schon tödlich genug: Strahlung, Banditen, mutierte Kakerlaken ... so ziemlich alles will uns hier an den Kragen. Zu den gefährlichsten Orten zählen aber wohl trotzdem die Bunker der Firma Vault-Tec.

Offiziell sollten sie die Bevölkerung der USA vor der atomaren Strahlung des Großen Krieges schützen, insgeheim werden hier aber jede Menge unmenschlicher Experimente durchgeführt. Umso beunruhigender ist es da, dass es wohl noch sehr viel mehr Vaults geben sollte und könnte.

Fallout sollte 1.000 Vault-Tec-Bunker haben

Aktuell wissen wir von 118 Vault-Tec-Bunkern in der Fallout-Reihe und nur einen Bruchteil davon können wir tatsächlich in den Spielen besuchen.

Dabei waren wohl ursprünglich einmal deutlich mehr Bunker geplant, wie Producer, Author und Fallout-Co-Creator Tim Cain in einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal erklärt.

Der Grund für diese Entscheidung war ursprünglich designtechnischer Natur. Der Designer der Vault-Anzüge wollte nämlich wissen, für wie viele Ziffern er auf der Rückseite des Jumpsuits Platz lassen muss. Cain entschied sich damals für 1.000 Vaults, die von 0 bis 999 gezählt werden können – Vault 0 gab es in Fallout Tactics tatsächlich, es zählt aber inzwischen nicht mehr zum Kanon der Reihe.

Die anfangs etwas willkürlich gewählte Nummer hat das Entwicklerteam später noch einmal aufgegriffen und über die tatsächlichen Konsequenzen nachgedacht. Schließlich bedeutet das eine ganze Menge Vaults pro Region, weit mehr als wir je zu sehen bekommen, wie Cain erklärt:

"Es gibt 50 Staaten, 1.000 Vaults. Das heißt, jeder Staat sollte 20 Vaults haben. [...] Fallout 1 und 2 zusammen haben so ziemlich den ganzen Bundesstaat Kalifornien umfasst. Es ist ein ziemlich großer Staat, aber Fallout 1 und 2 hatten zusammen nur vier bis sechs Vaults. Die TV-Serie, die ebenfalls in Kalifornien spielt, hat vier weitere hinzugefügt. Das bringt uns trotzdem nur auf 10 Vaults. Man würde wenigstens 10 weitere da draußen erwarten."

Cain hat zumindest eine Theorie, warum wir bis heute trotzdem nur so wenige Vaults zu sehen bekommen haben. Selbst wenn Vault-Tec nämlich ursprünglich 1.000 Vaults geplant hatte, bedeutet das nicht, dass sie auch alle davon gebaut und fertiggestellt haben:

"Wenn man sich die Spiele und Serie zusammen anschaut, würde ich schätzen, dass Vault-Tec vielleicht weniger als die Hälfte – wahrscheinlich sogar viel weniger – der Vaults gebaut hat, die sie bauen sollten."

Immerhin hatte Vault-Tec den Zuschlag der Regierung für den Bau deshalb bekommen, weil sie die Konkurrenz deutlich unterboten hatten. Es ist also nicht weit hergeholt, dass sie sich auch verplant haben und hilflos unterbesetzt waren, um Geld zu sparen.

Das würde zumindest erklären, warum wir bislang nur einen Bruchteil der Vaults kennen, die es eigentlich in der Fallout-Reihe geben müsste. Dazu sei aber natürlich auch noch erwähnt, dass es sich bei den 1.000 Vaults um den Plan des ursprünglichen Entwicklerteams handelte.

Manche Inhalte der alten Fallout-Spiele (darunter auch Vault 0) zählen inzwischen nicht mehr zum Kanon der Reihe. Es ist also gut möglich, dass Vault-Tec nach aktuellem Stand gar nicht mehr 1.000 Bunker bauen sollte.

Die Fallout Bible, die Hintergrundmaterial zu den ersten Spielen enthält und 2002 veröffentlicht wurde, etwa spricht von einem Auftrag der US-Regierung über 122 Vaults – dessen Autor Chris Avellone hat aber selbst angegeben, dass die Fallout Bible inzwischen nicht mehr kanon sei.

Den neuesten Hinweis über eine aktuelle Schätzung dürfte die Fallout-Serie liefern. Hier ist in einem Rückblick in Folge 8 immerhin die Rede davon, dass Vault-Tec schon mehr als 100 Vaults errichtet hat.

Würdet ihr euch wünschen, dass in den Fallout-Spielen mehr Vaults vorkommen?