Fallout - Das sind alle Power-Rüstungen der Reihe im Überblick

Hier seht ihr verschiedene Powerrüstungen in Fallout 4: Raider-Power Armor, T-45, T-51, T-60 und X-01 (v.l.n.r.).

Die Fallout-Reihe ist nicht nur für den eigenen Humor, Style und ihr Worldbuilding bekannt, sondern auch für ihre Powerrüstungen. Die klobigen Anzüge wirken äußerst beeindruckend und begleiten uns schon seit dem allerersten Fallout-Spiel. Im Lauf der Reihe haben sie eine immer wichtigere Rolle eingenommen und dementsprechend sind sie aus Fallout 4 und Fallout 76 nicht mehr wegzudenken. Wir liefern einen kleinen Überblick zu den verschiedenen Power Armor-Modellen.

Fallout: Das sind die verschiedenen Powerrüstungen, die es gibt

Darum geht's: Schon vor Beginn des Sino-Amerikanischen Krieges im Jahr 2077 wurden die ersten Powerrüstungen entwickelt. Sie schützen ihre Träger*innen nicht nur vor Wind, Wetter und Strahlung oder Attacken sowie Fallschaden, sondern verleihen ihnen auch noch deutlich größere Kräfte. So können die Menschen in den Powerrüstungen zum Beispiel schwerere Waffen tragen.

Power Armor im Lauf der Zeit: Während es im ersten Fallout fast gar keine Powerrüstungen gab, waren die Dinger auch noch in Fallout 2 eine kostspielige Seltenheit für das absolute Endgame. In Fallout 3 wurden sie bereits häufiger und waren immer noch die beste Rüstung und wurden klassisch über den Pip-Boy angelegt.

In Fallout 4 und 76 funktionieren sie eher wie Vehikel, in die wir einsteigen und es gibt sie sehr viel häufiger. Außerdem benötigen wir in der Regel einen Fusionskern, um sie mit Energie zu versorgen. Das war in den früheren Teilen nicht der Fall.

Die verschiedenen Power Armor-Modelle:

T-45 Powerrüstung: Die T-45 ist eine der ersten Powerrüstungen, die gebaut wurde und kommt in Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76 als einfachste Standard-Powerrüstung zum Einsatz. Sie wurde oft auch modifiziert und mit zusätzlichen Verbesserungen ausgestattet.

Die T-45 ist eine der ersten Powerrüstungen, die gebaut wurde und kommt in Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76 als einfachste Standard-Powerrüstung zum Einsatz. Sie wurde oft auch modifiziert und mit zusätzlichen Verbesserungen ausgestattet. T-51 Powerrüstung: Die T-51 war eine Weiterentwicklung der T-45 und steigert beispielsweise die Mobilität. Sie kommt in Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 und Fallout: Brotherhood of Steel zum Einsatz.

Die T-51 war eine Weiterentwicklung der T-45 und steigert beispielsweise die Mobilität. Sie kommt in Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 und Fallout: Brotherhood of Steel zum Einsatz. T-60 Powerrüstung: Die T-60 Powerrüstung war ebenfalls eine Evolution der T-45 und nicht ganz so fortschrittlich wie die T-51, aber wohl weiter verbreitet. Sie gibt es nur in Fallout 4, Fallout 76 und Fallout Shelter.

Die T-60 Powerrüstung war ebenfalls eine Evolution der T-45 und nicht ganz so fortschrittlich wie die T-51, aber wohl weiter verbreitet. Sie gibt es nur in Fallout 4, Fallout 76 und Fallout Shelter. T-65 Powerrüstung: Diese Power Armor wurde vor dem Großen Krieg entwickelt, aber wohl nie gebaut. Pläne dafür wurden Secret Service-Agenten in Vault 79 anvertraut. Eine bessere Panzerung deckt die Schwachstellen früherer Modelle ab und bietet mehr Schutz. Sie taucht nur in Fallout 76 mit dem Wastelanders-Update auf.

Diese Power Armor wurde vor dem Großen Krieg entwickelt, aber wohl nie gebaut. Pläne dafür wurden Secret Service-Agenten in Vault 79 anvertraut. Eine bessere Panzerung deckt die Schwachstellen früherer Modelle ab und bietet mehr Schutz. Sie taucht nur in Fallout 76 mit dem Wastelanders-Update auf. X-01 Powerrüstung: Der Buchstabenwechsel deutet bereits an, dass wir es hier mit einer komplett neuen Serie und einer neuen Herangehensweise ans Powerrüstungs-Design zu tun haben. An ihr wurde auch noch nach dem Großen Krieg weitergeforscht, zum Beispiel vom Institut oder der Enklave. Die X-01 Power Armor gibt es nur in Fallout 4 und Fallout 76.

Der Buchstabenwechsel deutet bereits an, dass wir es hier mit einer komplett neuen Serie und einer neuen Herangehensweise ans Powerrüstungs-Design zu tun haben. An ihr wurde auch noch nach dem Großen Krieg weitergeforscht, zum Beispiel vom Institut oder der Enklave. Die X-01 Power Armor gibt es nur in Fallout 4 und Fallout 76. Advanced Power Armor Mark I: Enklave-Wissenschaftler haben diese Rüstung entwickelt und ihren Soldaten gegeben. Sie ähnelt der X-01 in vielen Punkten, fällt ziemlich leicht und wendig aus und kann beispielsweise Urin recyclen. Sie kommt in Fallout 2 und Fallout New Vegas vor.

Enklave-Wissenschaftler haben diese Rüstung entwickelt und ihren Soldaten gegeben. Sie ähnelt der X-01 in vielen Punkten, fällt ziemlich leicht und wendig aus und kann beispielsweise Urin recyclen. Sie kommt in Fallout 2 und Fallout New Vegas vor. Advanced Power Armor Mark II: Die Enklave setzt mit diesem Upgrade noch einen drauf und es gibt sie auch noch als Tesla-Armor, die Schaden in Energie-Angriffe umwandeln kann. Sie taucht in Fallout 2 und Fallout 3 auf.

Die Enklave setzt mit diesem Upgrade noch einen drauf und es gibt sie auch noch als Tesla-Armor, die Schaden in Energie-Angriffe umwandeln kann. Sie taucht in Fallout 2 und Fallout 3 auf. Hellfire Power Armor: Diese Powerrüstung wurde ebenfalls von der Enklave entwickelt und bereits 2080 begonnen, aber erst 2278 in der Massenproduktion angefertigt. Es gibt sie in Fallout 76 und dem Fallout 3-DLC Broken Steel zu sehen.

Diese Powerrüstung wurde ebenfalls von der Enklave entwickelt und bereits 2080 begonnen, aber erst 2278 in der Massenproduktion angefertigt. Es gibt sie in Fallout 76 und dem Fallout 3-DLC Broken Steel zu sehen. EXC-17 Excavator Power Armor: Eine zivile Powerrüstung, die in erster Linie in Minen von Bergbauarbeitern eingesetzt werden sollte. Über einen Prototypen kam sie allerdings nie wirklich hinaus. Taucht in Fallout 76 auf.

Eine zivile Powerrüstung, die in erster Linie in Minen von Bergbauarbeitern eingesetzt werden sollte. Über einen Prototypen kam sie allerdings nie wirklich hinaus. Taucht in Fallout 76 auf. Raider Power Armor: Diese zusammengestückelte Powerrüstung besteht aus wiederverwerteten Einzelteilen der T-45 und T-51-Rüstungen. Sie bietet weniger Schutz und wird häufig in Fallout 4 sowie Fallout 76 angetroffen.

Hier seht ihr Powerrüstungen, die es in Fallout 76 gibt. Den Basis-Rahmen, die Raider-Rüstung, das Excavator-Modell, T-45, T-51, T-60, X-01 und die Ultracite-Power Armor.

Insbesondere in Fallout 76 gibt es noch mehr Powerrüstungen und verschiedene Variationen der einzelnen Modelle. Wir beschränken uns hier aber auf die grundlegenden Powerrüstungen und listen nicht jede einzelne Variante auf, die existiert (via: Fallout-Fandom-Wiki).

Und was passiert sonst so bei Fallout? Fallout 4 hat vor Kurzem das sogenannte "Next Gen"-Update bekommen, das schickere Grafik und andere Verbesserungen einführt. Bei Fallout 76 geht wohl auch dank der Amazon-Serie jetzt so richtig die Post(apokalypse) ab: Das Skyline-Valley-Update führt zum ersten Mal eine komplett neue Region ein und ab nächstem Jahr dürfen wir uns sogar in einen Ghul verwandeln.

Welche Powerrüstung aus den Fallout-Spielen gefällt euch am besten und warum?