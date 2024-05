Fallout-Fan bastelt fantastischen Pip-Boy, der uns noch besser gefällt als das Original

Ein schönes Ding! Der Pip-Boy im Vintage-Look sieht echt klasse aus. (Bild: Reddit / Aperturelab1)

Seit Veröffentlichung der erfolgreichen Fallout-Serie auf Amazon Prime ist Bethesdas Spielereihe in aller Munde. Auf der einen Seite führt das zu Rekordzahlen unter den aktiven Spieler*innen und auf der anderen Seite spornt das die Fans an, sich generell mehr mit dem Franchise zu beschäftigen.

Dieser Pip-Boy im Vintage-Stil kann sogar Musikkassetten abspielen

So geht es auch Redditor “Aperturelab1“, der oder die einen richtig tollen Pip-Boy gebastelt hat:

Der Pip-Boy von “Aperturelab1“ ist nicht nur schick anzusehen, sondern kann auch mit einer Reihe von Funktionen glänzen. Wir sind besonders davon beeindruckt, dass die geniale Bastelei alte Musikkassetten abspielen kann. Natürlich demonstriert uns Fallout-Fan “Aperturelab1“ das mit einem Fallout-Song, der vielen von euch noch im Ohr ist.

Weiter im Video können wir sehen, wie “Aperturelab1“ verschiedene Werkzeuge im Pip-Boy verstaut. Darunter sind ein kleiner Schraubenschlüssel und ein portabler Lötkolben – praktische Gadgets, die uns an die Nützlichkeit des kleinen Begleiters innerhalb der Spiele erinnern.

Was im Video durch die Sonneneinstrahlung leider nicht zu sehen ist, wäre das bedienbare Display. “Aperturelab1“ schreibt dazu, dass der Hauptcomputer auf Android basiert und sogar mit SIM-Karten kompatibel sei. Wie können wir nur an so ein Ding kommen?

Nicht nur wir wollen diesen Pip-Boy

Der Pip-Boy im Vintage-Stil bringt nicht nur uns zum Staunen. Im entsprechenden Thread auf Reddit spricht die Community ihre Begeisterung aus. “EnderDeFrank“ und “Dynastydood“ loben zum Beispiel die Originalität des Pip-Boys, weil dieser nicht lediglich ein Nachbau eines bereits vorhandenen Modells darstellt.

“Bimblong“ ist hingegen vom Bereich begeistert, in dem sich Batterien verstauen lassen. Praktisch! “thatthatguy“ beschreibt wie schwer es sei, “Aperturelab1“ nicht nach einem solchen Modell zu fragen. Durch die Antwort von “Aperturelab1“ selbst erfahren wir, dass viel Arbeit in das Projekt geflossen ist. Das liegt unter anderem am Edelstahl, aus dem der Pip-Boy besteht und der sehr schwer zu handhaben ist.

Hättet ihr diesen Pip-Boy auch gerne oder habt ihr sogar eigene Ideen für eine originelle Variante?