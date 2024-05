Fallout: Wie sich die Pip-Boys im Laufe der Jahre verändert haben

Begleitet Fallout-Fans in allen Situationen: Der Pip-Boy.

Wer ist der beste Begleiter im Fallout-Universum? Genau, Dogmeat. Danach müssen wir aber schon in Richtung Pip-Boy schauen, da die nützliche In-Game-Technologie uns als Spielerinterface seit dem ersten Fallout-Spiel begleitet.

Pip-Boy-Designs im Laufe der Jahre

Hierzu hat User*in “Artanis137“ auf Reddit einige Pip-Boys in einem Bild zusammengefügt, um uns die visuellen Änderungen deutlich zu machen. Ihr könnt euch den Vergleich unten anschauen:

Was ist der Pip-Boy eigentlich?

Der Personal Information Processor – abgekürzt PIP – ist ein kleiner Computer, den sich Fallout-Charaktere am Unterarm befestigen können. Hergestellt wurde er von der Firma RobCo Industries, wobei auch das Unternehmen, welches hinter den Vaults steckt, Vault-Tec Industries, bei späteren Revisionen mitgemischt hat.

So viel zur Bedeutung des Pip-Boys innerhalb der Spiele. Den Spieler*innen dient das praktische Gadget als Gesundheits- und Umgebungsanzeige, Geigerzähler in der postapokalyptischen Welt, Notizbuch, Inventarliste, Datenspeicher für Holodisks und ein Radio, welches die langen Reisen durch das Ödland mit Musik untermalt.

Der Pip-Boy 2000 Mark VI aus Fallout 76 hat das beliebteste Design

Die Kommentare äußern sich vor allem positiv zum Pip-Boy aus Fallout 76. Den User*innen gefällt das Design so gut, dass sie das Pip-Boy-Modell in älteren Titeln wie Fallout 4 oder Fallout: New Vegas mithilfe von Mods ersetzt haben. Die Beliebtheit könnte von dem kompakten Design oder der Treue zu älteren Modellen stammen.

User*in “Niteshade76“ freut sich, dass das Design aus Fallout 76 es sogar in die beliebte Fallout-Serie geschafft hat. Konkret sollt ihr den Pip-Boy 2000 Mark VI im Ladenfenster in der Stadt Filly erspähen können.

Auch die Bedienung der Pip-Boys hat sich wie ihr Aussehen im Laufe der Jahre verändert. Die Geräte wurden immer weniger klobig und einfacher in ihrem Handling.

Fällt euch zum Beispiel auf, wie die Bedienungstasten von der linken Seite auf die rechte rutschen ab Fallout 4? Das macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die Pip-Boys meistens am linken Unterarm angebracht werden. Da lässt es sich schon einfacher auf die rechte Seite vom Bildschirm zugreifen.

Welcher Pip-Boy gefällt euch am besten?