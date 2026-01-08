Fallout: Schon in Staffel 1 gab es einen versteckten Hinweis auf den McGuffin von Staffel 2 und keiner hat es gemerkt

Die Gedankenkontroll-Chips waren schon in Staffel 1 zu sehen und funktionierten dort besser als bei Hanks Experimenten.

Mit dem Start der Staffel 2 von Fallout rücken die Gedankenkontroll-Chips immer stärker in den Fokus der Geschichte. Sie gehören zu den zentralen Story-Elementen der neuen Folgen. Doch tatsächlich konnte man diese Technologie schon in Staffel 1 kurz am Rande entdecken – verknüpft mit einer Fraktion, die bislang eher im Hintergrund agiert.

Ein Blick zurück auf die Enklave

Viele Fans haben den Release der zweiten Staffel genutzt, um die ersten Folgen noch einmal zu schauen. Dabei fällt auf: Die Gedankenkontroll-Chips scheinen nicht ausschließlich auf Robert House zurückzugehen. Auch eine andere Fraktion verfügt offenbar über sehr ähnliche Technik.

Gemeint sind die Hunde der Enklave, die während der Flucht von Siggi Wilzig zu sehen sind – jenem Wissenschaftler, der die Technologie zur kalten Fusion aus einem Enklave-Stützpunkt schmuggelte. Die Tiere tragen auffällige Boxen mit Antennen an ihren Halsbändern und folgen Befehlen nahezu bedingungslos.

Im Rückblick wirken diese Geräte wie größere, frühe Varianten der später gezeigten Chips. Auffällig ist vor allem: Sie scheinen – zumindest äußerlich – nicht die drastischen Nebenwirkungen zu haben, die wir von den späteren Versionen kennen.

Baut die Serie langfristig auf die Enklave hin?

In der Community wird dieses Detail daher als weiteres Puzzlestück gelesen. Die Theorie: Die Serie baut die Enklave bewusst über mehrere Staffeln hinweg auf – zunächst subtil, dann immer deutlicher. Dass sowohl die Gedankenkontroll-Technologie als auch die kalte Fusion aus ihrem Einflussbereich stammen, wirkt zumindest nicht zufällig.

Sollte sich dieser Ansatz fortsetzen, könnten die aktuellen Staffeln langfristig auf einen größeren Konflikt hinauslaufen – und dabei auch neue Einblicke in die Verbindungen zwischen Enklave, Vault-Tec und Robert House liefern. Wir können es zumindest kaum abwarten zu sehen, wie die Serie hier die Geschichte um ein paar spannende Details ergänzt.

Habt ihr dieses Detail in Staffel 1 damals bemerkt – oder fällt es euch erst jetzt auf?