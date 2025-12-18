Mr. House in Fallout Staffel 2 - Das steckt wirklich hinter dem wohl wichtigsten Charakter in New Vegas

Mr. House im Staffel 2-Trailer der Fallout-Serie.

Bereits in der finalen Episode der ersten Fallout-Staffel konnten wir einen Blick auf Mr. House erhaschen. Wer Fallout: New Vegas gezockt hat, konnte sich da schon denken, dass er in Season 2 eine größere Rolle spielen wird. Der Trailer, der während der Opening Night Live zur gamescom gezeigt wurde, bestätigt das. Jetzt ist Staffel 2 gestartet und Mr. House ist zurück.

Falls ihr das Spiel nicht gezockt habt oder das schon lange her ist, liefern wir euch noch mal eine kleine Zusammenfassung, wer dieser Typ eigentlich ist. Aber Achtung, das bedeutet auch Spoiler.

Dieser Artikel erschien bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Aus gegebenen Anlass haben wir ihn überarbeitet und wollen euch Mr. House noch einmal vorstellen.

Das ist Mr. House

In Fallout: New Vegas ist Robert House, der meist nur Mr. House genannt wird, eine wichtige Schlüssfelfigur, der in der Stadt die Strippen zieht. House wird bereits 2020 geboren, als Las Vegas noch intakt war und machte sich schnell einen Namen als Jungunternehmer.

Mit seiner Robotik- und Softwarefirma RobCo Industries steht er nämlich schnell an der Weltspitze und verdient so viel, dass er problemlos sämtliche andere Unternehmen aufkaufen kann. Dazu zählen beispielsweise REPCONN Aerospace und das Lucky 38 Hotel sowie Casino am Las Vegas Boulevard.

House macht sich einen Namen als exzentrisches Genie und sagt im Rahmen seiner Berechnung den Atomkrieg voraus. Entsprechend trifft er Vorbereitungen für das Weiterbestehen von Las Vegas. Dabei konserviert er seinen Körper in einer speziellen Kammer mit lebenserhaltenden Maßnahmen, während sein Gehirn mit einem Netzwerk verbunden wird.

Von der Vault-Strategie und dem Zusammenleben der Menschen auf so engem Raum hält er dagegen gar nichts.

Trotz aller Vorbereitungen unterläuft House kurz vor dem Großen Krieg ein folgenschwerer Patzer: Ein Platinchip, der essenziell für sein Sicherheitssystem ist, kommt nicht mehr rechtzeitig an, bevor die Katastrophe ihren Lauf nimmt. Dadurch verläuft die Verteidigung von Las Vegas chaotisch und House fällt in ein Koma.

Nachdem er 2138 wieder erwacht, hält er sich erst mal bedeckt, bevor er sich in den 2270ern seine Herrschaft über New Vegas sichert. Bis ins Jahr 2281 baut er seine Macht in der Region weiter aus. Im selben Jahr findet er auch nach zweihundert Jahren endlich seinen Platinchip wieder, bevor er ihn aber einsetzen kann, stoppt seine rechte Hand Benny die Auslieferung, der wiederum den Plan hat, House seine Macht zu entreißen.

Mr. House in Fallout: New Vegas.

Hier setzen dann auch die Ereignisse von Fallout New Vegas an, in dem House als möglicher Antagonist dient. Wie es mit ihm im Spiel weitergeht, hängt auch mit unseren Entscheidungen zusammen. So kann er beispielsweise sterben oder weiterhin über New Vegas herrschen. Wie die Serie damit umgeht, wird sich die nächsten Wochen zeigen, denn diese spielt einige Jahre nach der Geschichte des Spiels.

Verkörpert wird House in Staffel 2 von Justin Theroux, unter anderem bekannt aus Beetlejuice, Mulholland Drive und The Leftovers. Beim kurzen Cameo in Staffel 1 war noch Rafi Silver in der Rolle zu sehen.