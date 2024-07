Fallout London stürzt andauernd ab: Mit diesen Tipps vermeidet ihr die meisten Crashes

Damit ihr nicht nach einem Absturz so alt ausseht, wie der Ghul hier, haben wir ein paar Tipps parat.

Mit der Größe von Fallout: London als brandneue Total Conversion-Mod für Fallout 4 war es abzusehen, dass gerade am Anfang einige Probleme auftreten können. So klagen viele Spieler*innen kurz nach Release über Abstürze, bei denen sie direkt wieder auf dem Desktop landen. Diese treten so häufig auf, dass es für manche fast unmöglich ist, über den Spielstart hinaus zu spielen.

Bis Team Folon als Entwickler der Mod selbst eine Lösung anbieten kann, gibt es jedoch schon einige Wege, wie ihr einen großen Teil der Abstürze verhindern könnt. Falls ihr speziellere Probleme habt, dann empfehle ich euch den offiziellen Discord Server, auf dem betroffene Spieler*innen sich austauschen können.

Eine weitere Mod ist die Lösung

Die meisten Abstürze lassen sich durch eine zusätzliche Mod beheben. Buffout 4 hat schon Abstürze innerhalb von Fallout 4 gefixt und wirkt auch bei Fallout: London. So installiert ihr die Mod:

Ladet euch Buffout 4 auf Nexusmods herunter

Ignoriert die Mods, die euch zusätzlich empfohlen werden. Nur wenn ihr Probleme habt, solltet ihr noch xSE PluginPreloader F4 herunterladen.

Entpackt den F4SE-Ordner aus der heruntergeladenen Buffout 4 Mod in eurem Data-Ordner von Fallout 4 und stimmt der Überschreibung zu. Für GOG ist es in eurem Installationsordner unter \GOG Galaxy\Fallout 4 GOTY\Data . Auf Steam findet ihr den Ordner unter \Steam\steamapps\common\Fallout 4 GOTY\Data .

Startet das Spiel jetzt mit f4se_loader.exe im Fallout 4 GOTY Ordner.

Viele Spieler*innen berichten nach der Installation, dass fast alle Abstürze behoben sind. Bei anderen wirkt es gar nicht oder nur temporär. Falls ihr übrigens schon an der Installation der Mod scheitern solltet, dann hilft euch vielleicht dieser Artikel:

Weitere Lösungen

Auf Discord und Reddit geistern noch viele andere Lösungen herum. Einige davon haben auch mir geholfen:

Installiert die Mod und Fallout 4 einfach nochmal neu. Bei mir wurde damit der Absturz nach der Zugfahrt behoben. Installiert zuerst Fallout 4 und startet es einmal, um sicherzugehen, dass es läuft. Installiert danach noch einmal London.

Passt auf, dass im Data-Ordner alle Dateien zum Creation-Club gelöscht wurden.

Wenn das Spiel schon vor dem Start abstürzt, dann müssen die Ini-Dateien angepasst werden. Ersetzt sie durch die Ini-Dateien der Fallout: London Entwickler, wie im Discord Link beschrieben

Was bei mir auch geholfen hat, speziell wenn ihr eine NVIDIA-Karte benutzt: Startet Fallout 4 und wählt Optionen im neuen Fenster aus. Geht bei den Einstellungen auf Advanced und stellt Weapon Debris auf Off (best performance).

Es kann helfen die Grafik herunter zu regeln. Geht dafür auch in die Advanced-Einstellungen.

Kleiner Tipp für Save-Crashes

Bei mir persönlich ist das Spiel schon mehrfach beim Laden eines Spielstandes, gerade in der Außenwelt von London, abgestürzt.

Hier hilft es beim Speichern auf den Boden zu schauen oder Spielstände in Innenräumen zu laden. Mit demselben Trick bin ich auch an mehreren Stellen im Spiel vorbeigekommen, die jedes Mal einen Crash verursachten. Auf den Boden schauen und schnell vorbeilaufen.

Wie rund läuft die Mod aktuell bei euch? Falls einer der Tricks geholfen hat, schreibt es uns gerne in die Kommentare!