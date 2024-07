Fallout - Wer ist eigentlich der Mysteriöse Fremde und wo kommt er her? Mögliche Antworten zeigen, wer der Charakter hinter dem Perk sein könnte

Der Mysteriöse Fremde ist sowohl ein Perk als auch ein Charakter in Fallout. Hier wollen wir herausfinden, wer hinter dem Mann im Trenchcoat steckt.

In den über 20 Jahren seit der Veröffentlichung des ersten Fallouts sind einige Spiele erschienen, welche die Spielewelt sowie deren Geschichte erweitert haben. Wir könnten uns wahrscheinlich jahrelang im trostlosen, aber auch vielfältigen Ödland verlieren. Hinter ein bestimmtes Geheimnis würden wir dabei aber wahrscheinlich trotzdem nicht kommen.

Wer ist der Mysteriöse Fremde aus Fallout?

Der Mysteriöse Fremde ist eigentlich der Name eines Perks, das es seit dem ersten Fallout in fast allen Spielen der Reihe gegeben hat.

Wenn ihr das Perk auflevelt, kann ein Helfer bei feindlichen Kämpfen auftauchen und euch unterstützen. Dieser Helfer wird passend zum Perk ebenfalls als der Mysteriöse Fremde bezeichnet, weil wir trotz diversen Auftritten in verschiedenen Spielen kaum etwas über ihn erfahren.

Der Mysteriöse Fremde zeichnet sich durch seine ikonische Mütze sowie Trenchcoat aus. Ab Fallout 3 führt er eine .44 Magnum mit sich, mit der er euren Gegner*innen ordentlich einheizt. Ebenfalls ab Fallout 3 wird sein Auftritt musikalisch von einem kurzen Jingle begleitet.

Bestätigte Verbindungen zu anderen Charakteren gibt es zum Beispiel in Fallout 4, wo Detektiv Nick Valentine nach dem Mysteriösen Fremden sucht. Wenn der Mysteriöse Fremde einen Bösewicht tötet, während Nick euch begleitet, kommentiert er dies erstaunt. In Fallout 3 hingegen sucht der Einsame Fremde nach seinem Vater, der viele Ähnlichkeiten zum Mysteriösen Fremden zu besitzen scheint.

Diese Theorien gibt es

Während es von der offiziellen Seite keine Antworten zur Identität des Mysteriösen Fremden gibt, hat die Community sich selbst Gedanken um den Charakter gemacht.

Manche Theorien sind simpel, wie zum Beispiel die, in der der Mysteriöse Fremde eine Art Privatdetektiv ist, der von einem oder einer reichen Verehrer*in angestellt wurde. Deswegen folgt er euch auf Schritt und Tritt, um euch auf euren Reisen zu beschützen und ist jederzeit bereit, um euch in bestimmten Situationen zu fotografieren.

Laut einer anderen Theorie verfolgt euch der Mysteriöse Fremde ebenfalls, um euch zu beschützen, doch dieses Mal aus einem anderen Grund: Er soll nämlich euer Vater sein, der als geheimer Regierungsagent gearbeitet hat und euch deswegen bei der Geburt austauschen musste. Irgendwann danach soll die Regierung ihn betrogen haben, weswegen euer Vater – der Mysteriöse Fremde – seinen Tod vorgetäuscht und das Commonwealth verlassen hat.

Das ist euch noch nicht absurd genug? Kein Problem, denn eine andere Theorie sagt aus, dass der Mysteriöse Fremde eigentlich der Weihnachtsmann ist. Entsetzt vom Zustand der Welt hat er sein Aussehen verändert und anstelle von Geschenken verteilt er Kugeln, egal ob ihr euch gut benommen habt oder nicht.

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Zuletzt wollen wir noch die Theorie vorstellen, laut der der Mysteriöse Fremde reine Einbildung ist. In Echt ist er eine eurer alternativen Persönlichkeiten, die sich nur in gefährlichen Situationen zeigt – oder wenn ihr mal wieder zu viel von der Droge Psycho genommen habt.

Das waren einige mögliche Erklärungen, die hinter dem Mysteriösen Fremden stecken. In den über 20 Jahren seit seinem ersten Auftritt haben wir kaum etwas über ihn erfahren. Auch wenn eine Idee absurder ist als die andere, könnte in allen ein Fünkchen Wahrheit stecken. Am Ende des Tages freut es uns zu sehen, was für Gedanken sich die Community zu solchen Details macht.

Was denkt ihr, wer hinter dem Mysteriösen Fremden aus Fallout steckt?