Fallout New Vegas-Spieler entdeckt erst nach 30 Stunden wichtiges Pip-Boy-Feature, das das Leben erheblich vereinfacht

In der Dunkelheit hilft nur eins: Der vertrauenswürdige Pip-Boy! Wenn nur Reddit-User*in "ExcitingTrust888" das gewusst hätte.

Wer kennts nicht? Wir haben doch alle schonmal ein Feature in einem Videospiel übersehen, bei dem wir im Nachhinein gemerkt haben, dass es uns das Leben um einiges leichter gemacht hätte. Genau so ist es einem oder einer Reddit-User*in bei Fallout: New Vegas ergangen.

Der Pip-Boy hat eine Taschenlampe?!

“ExcitingTrust888“ berichtet auf Reddit von der Erfahrung in dunklen Räumen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Erfahrung in der Dunkelheit sei alles andere als angenehm ausgefallen, sodass “ExcitingTrust888“ sich schon dachte, dass das Spiel eine Taschenlampenfunktion haben müsste. Andererseits hat “ExcitingTrust888“ vermutet, dass es genau für diese Fälle Cateye gäbe; Pillen, welche die Sicht im Dunklen etwas verbessern.

Nach 30 Spielstunden hat “ExcitingTrust888“ dann aus Versehen wohl die Pip-Boy-Taste zu lang gedrückt gehalten und die Taschenlampe damit aktiviert. Lustigerweise kam es nach kurzer Zeit zum nächsten Lerneffekt, in dem “ExcitingTrust888“ zusätzlich gemerkt hat, dass sich Angriffe im Nahkampf durch Blocking abwehren lassen. Da wird ihm oder ihr ein Licht aufgegangen sein.

Die Taschenlampe des Pip-Boys kann sogar noch mehr als leuchten

Die Community entschließt sich in den Kommentaren, “ExcitingTrust888“ noch ein bisschen was beizubringen. Die UI-Farbe des Pip-Boys lässt sich nämlich ebenfalls verändern, was wiederrum einen Einfluss auf die Farbe des Lichts der Taschenlampe habe. Dies löst dann die Diskussion aus, welche Farbe wohl die beste Wahl sei.

Für einen ähnlichen Aha-Effekt könnte unser Video zu Fallout sorgen, in dem wir erklären, wieso die erfolgreiche Amazon-Serie auch für Spiele-Fans ein Must-Watch ist:

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Die Community berichtet von eigenen Aha-Momenten

Neben dem Lerneffekt können wir im Reddit-Thread noch einige lustige Geschichten von Community-Mitgliedern finden, die grundlegende Sachen spät herausgefunden haben. “Azulanze“ erzählt zum Beispiel, The Elder Scrolls IV: Oblivion beinahe ganz ohne die Schnellreisefunktion durchgespielt zu haben. Zur derselben Spielereihe, dieses Mal jedoch zu Skyrim, schreibt “volsung808“, die Sprintfunktion nicht gekannt zu haben.

Schnellreisefunktionen scheinen wohl generell gut versteckt zu sein, weil “PM_Me-Your_Freckles“ von einem oder einer Mitbewohner*in berichtet, der oder die in Diablo 4 einen Charakter auf Level 80 hat und trotzdem nicht wusste, dass man Dungeons per Schnellreisefunktion verlassen kann.

Da stellt sich uns schon langsam die Frage, ob wir alle den eigentlich verhassten Tutorials mehr Beachtung schenken sollten – oder ob das bei den genannten Beispielen irrelevant wäre, weil diese die Funktionen gar nicht erklärt hätten. Nun ja, immerhin sorgen solche Geschichte für Aha-Effekte bei den einen und für ein amüsiertes Schmunzeln bei andern.

Habt ihr ein grundlegendes Spiele-Feature ebenfalls eher spät entdeckt?