‘Du nimmst das nicht mit‘ – Fallout: New Vegas-NPC schnappt sich Getränk aus den Händen eines überraschten Spielers und verschwindet damit

Hier könnte glatt jemand "Attenzione, Pickpocket" rufen - doch das würde diesem Fan wahrscheinlich auch nicht mehr helfen, denn der diebische NPC blickt ihm oder ihr beim Akt des Stehlens sogar noch kurz in die Augen.

Ah ja, die Bethesda-Sandbox. Kennt ihr noch die unzähligen Erzählungen und später auch Videos von Spieler*innen, die NPCs aus Skyrim einen Korb auf den Kopf setzen, um sie danach seelenruhig auszurauben? Diese völlig absurden Momente zaubern uns heute noch ein Lächeln ins Gesicht.

Deswegen müssen wir auch schmunzeln, als wir nun ein Video sehen, in dem ein NPC einfach mal eine Flasche aus Spielerhänden stibitzt.

„Der Typ hat es direkt aus meinen Händen genommen“

Mit der Überschrift postet “swollyhill“ auf Reddit ein kurzes Video, in dem er oder sie eine Flasche in der Hand hält. Wenige Momente später löst sich die Flasche anscheinend in Luft auf – doch tatsächlich gönnt ein NPC sich das Getränk. Schaut euch den Clip am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Eine Szene, wie sie nur in der typischen Bethesda-Sandbox entstehen kann. Obwohl Fallout: New Vegas nicht von Bethesda, sondern von Obsidian Entertainment entwickelt wurde, ist die bekannte Sandbox erhalten geblieben.

Auf Reddit hat User*in “stop_being_taken“ sogar eine Erklärung für das Geschehene. Anscheinend sei das Verhalten von NPCs aus Oblivion übriggeblieben. Diese können hungrig werden und diesem Gefühl nachgehen, indem sie sich etwas zu Essen oder zu Trinken besorgen.

Das bestätigt übrigens auch der Director von Fallout: New Vegas, Josh Sawyer, in einer Anekdote. Diese Programmierung der NPCs hat dazu geführt, dass sie den robotischen Begleiter ED-E bis zum Tod bekämpfen, sobald er Essen im Inventar hat.

Das liegt daran, dass hungrige NPCs nicht-menschliche Kreaturen wie zum Beispiel Tiere (oder Roboter) als Beute jagen. In Oblivion entspricht das etwa dem, dass ein hungriger NPC ein Reh erschießt – also herrscht ein ganz anderes Szenario vor.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Wenn wir nach der kleinen Geschichtsstunde einen Blick in die Kommentare der Community werfen, finden wir viele Personen, die nicht wussten, dass NPCs Gegenstände aus den spielerischen Händen entwenden können. Auch Witze finden wir zur Genüge oder ulkige Ausrufe wie „Yoink“ – in der Regel wird das Wort im Englischen nämlich dadurch begleitet, dass man sich schnell einen Gegenstand schnappt.

Wir schmunzeln aber auch über den Kommentar von “UnggoyMemes“, der lediglich „Quicksave“ lautet. Wenn ihr einmal ein Bethesda-Spiel gezockt habt, dürfte euch die Anspielung bekannt vorkommen – wer hat schließlich nicht schon einmal ein Game schnellgespeichert, nur um alle NPCs um einen herum… verschwinden zu lassen?

Spielt ihr gerne mit der Sandbox in Bethesda-Games herum oder fokussiert ihr euch lieber auf die Quests?