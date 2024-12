Fallout Serien-Star zockt jetzt das beste Spiel der Reihe und bereitet sich damit auf Staffel 2 vor

Für Ella Purnell geht es nach New Vegas und für Lucy höchstwahrscheinlich auch bald.

Da Staffel 1 der Fallout-Serie auf Amazon ein voller Erfolg war, ist es kaum verwunderlich, dass eine zweite Season folgt. Laut den Aussagen einer Schauspielerin müssten die Dreharbeiten sogar bereits im November begonnen haben.

Was uns in den neuen Folgen genau im Ödland erwartet, ist zwar noch nicht bekannt, aber dass wir erneut mit Lucy losziehen, ist mehr als wahrscheinlich – umso mehr nach einem Social Media-Post, den Schauspielerin Ella Purnell abgesetzt hat.

Fallout-Star Ella Purnell zeigt, was sie zockt und teast, was das Zeug hält

Ella Purnell ist für die Adaption in den Vault-Anzug von Lucy MacLean geschlüpft, einem für die Serie neu erschaffenen Charakter, und spielte sich dabei schnell in die Herzen der Fans. Die zunächst reichlich naive, in einer scheinbar heilen Welt aufgewachsene Protagonistin lebt vom Charisma, das die Schauspielerin in die Rolle einbringt.

Aber Purnell ist nicht nur gut in ihrem Job, sondern auch ausgezeichnet im Teasen, wie ihr Post auf der Social Media-Plattform Bluesky zeigt. Hier postet sie die Beschreibung zu Fallout New Vegas sowie ein Selfie und verrät dazu:

"Mir wurde gesagt, dass ich Fallout: New Vegas spielen soll. Ich liebe es, mit Quellenmaterial zu arbeiten und das könnte oder könnte nicht dazu dienen, mich auf einen Job vorzubereiten, den ich bald haben könnte oder nicht."

Einerseits hält Purnell sich vage, andererseits klingt ihre Aussage aber auch wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Wir können also sehr stark davon ausgehen, dass Lucy bei Staffel 2 wieder an Bord ist und dass es wie bereits vermutet, in der nächsten Staffel nach New Vegas geht.

Fans freuen sich über den Post

Für viele Fans der Reihe ist New Vegas der beste Ableger. So schreibt etwa eine Person in den Kommentaren: "Es ist das beste Fallout-Spiel. Story und Worldbuilding sind fantastisch." In unserem redaktionellen Ranking hat es der Teil ebenfalls auf den ersten Platz geschafft:

Ein anderer User repostet das Selfie mit Purnells aufgerissenen Augen und schreibt dazu: "Ella, wenn sie sieht, wie lange sie dafür braucht, New Vegas und alle DLCs duchzuspielen."

Andere Community-Mitglieder geben Tipps für den ersten Durchlauf der Schauspielerin. So findet unter anderem ein Fan, es sei am besten, das Spiel mit möglichst wenig Vorwissen anzugehen und auf die ganz eigene Art zu erkunden: "Frag andere nur um Rat, falls du ihn brauchst. Lass dich nicht von anderen durch dieses Abenteuer führen."

Freut ihr euch schon auf Staffel 2 und was erwartet ihr euch davon? Findet ihr außerdem auch, dass New Vegas der beste Ableger ist und welche Tipps hättet ihr für die Schauspielerin?