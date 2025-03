Dieser Fallout-Ableger wurde eingestampft, bevor ihr ihn zocken konntet - Jetzt kommt er zurück und ihr könnt ihn sogar kostenlos ausprobieren

Ein Fanprojekt bringt ein Fallout zurück, das ihr nie spielen konntet.

Na, sagt euch Fallout: Van Buren noch was? Falls nicht, könnte es daran liegen, dass der Ableger mit diesem Codenamen schon vor knapp 22 Jahren eingestampft wurde. Stattdessen erschien fünf Jahre später dann das von Bethesda entwickelte Fallout 3.

Engagierte Modder arbeiten aber aktuell an einer ambitionierten Adaption des niemals erschienen Titels und die könnt ihr sogar bereits in einer kostenlosen Demo testen.

Übrigens: nicht verwechseln! Es gab bereits ein anderes Van Buren-Fanprojekt namens Fallout Yesterday – Van Buren, eine Mod für Fallout 2. Das neue Projekt hört dagegen auf den Namen Fallout Revelation Blues, basiert auf Fallout: New Vegas und ersetzt die Iso-Perspektive durch 3D-Gameplay.

Das ist Fallout: Revelation Blues

Die Burham Springs-Demo zu Revelation Blues ist auf dem Portal Nexus Mods verfügbar. Um sie herunterzuladen, reicht ein kostenloser Account. Ihr braucht aber zunächst mal New Vegas samt Erweiterungen als Basis. Außerdem wird ein Level 15-Charakter empfohlen. Los geht's dann, indem ihr in Boulder City den dort geparkten Zug untersucht.

Im Mod-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

2:10 Fallout: Revelation Blues - Im Trailer zur kostenlosen Mod-Demo geht New Vegas in Flammen auf

Autoplay

Bei Burham City handel es sich um ein kleines Minenstädtchen, das gerade erst aufgrund eines verherenden Vorfalls verlassen wurde – oder zumindest nahezu verlassen. Ihr trefft nämlich durchaus noch auf ein paar letzte Ortsansässige, vor denen ihr euch aber in Acht nehmen solltet.

Warum ist das "echte" Van Buren nie erschienen?

Der Titel wurde damals von Black Isles Studio nach den Ideen von Chris Avellone entwickelt. Als Publisher sollte Interplay fungieren. Allerdings verlief die Entwicklung nicht reibungslos und es kam zu finanziellen Problemen und schließlich auch zum Weggang vieler Beteiligter.

Zunächst sollte das Spiel trotzdem mit weniger Mitarbeitenden und einem kleineren Umfang erscheinen. So wurden beispielsweise Areale, Quests und NPCs gestrichen. Schließlich scheiterte das Projekt aber komplett am Konkurs von Interplay, was dann später den Weg für Bethesdas Fallout 3 ebnete.

Chris Avellone gehört zu den Gründern von Obsidian, die später Fallout: New Vegas entwickelten. Einige Ideen, die bereits bei Van Buren im Raum standen, landeten dann in diesem Titel und daher passt es auch gut, dass das Spiel jetzt als New Vegas-Mod zurückkehrt, obwohl es optisch und beim Gameplay erhebliche Unterschiede gibt.

Sieht das Projekt für euch interessant aus?